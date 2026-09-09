Блокада украинских морских портов мешает аграриям продавать уже собранное зерно и может сказаться на следующей посевной. В МИД объяснили, почему около 90% аграрного экспорта, который идет морем, оказался под угрозой.

Цены на продукты в Украине могут оставаться под давлением, пока морские порты страны остаются заблокированными. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE. По его словам, ограниченный доступ к морю усложняет продажу уже собранного урожая, а в следующем сезоне может ударить и по посевной кампании.

В то же время, как отметил спикер МИД, Украина уже развивает альтернативные маршруты вывоза сельскохозяйственной продукции — по суше и рекам. Эти пути частично снимают нагрузку с аграриев, но полностью заменить морской экспорт пока не могут. Поэтому вопрос разблокировки портов остается ключевым для всего агросектора.

Сколько аграрного экспорта зависит от моря

Масштаб проблемы показывает простая цифра: около 90% украинского аграрного экспорта идет именно морем. Об этом на брифинге подчеркнул спикер МИД, объясняя, почему блокировка портов так больно бьет по отрасли. Когда такой большой объем продукции не может выйти на внешние рынки, аграрии сталкиваются с проблемой сбыта значительных партий товара.

Чем блокада угрожает следующему урожаю

Если аграрии не смогут реализовать уже собранное зерно, им будет не хватать средств на выращивание нового урожая. Георгий Тихий подчеркнул: если порты останутся заблокированными, проблема перейдет и на следующий год. То есть краткосрочный кризис со сбытом может превратиться в долгосрочное сокращение производства.

Украина остается одним из важных поставщиков сельхозпродукции на международный рынок. По словам Тихого, украинская продукция обеспечивает продовольствием около 400 миллионов человек в мире. Поэтому проблемы с экспортом будут иметь последствия далеко за пределами Украины, ведь от стабильности этих поставок зависит продовольственная безопасность многих стран.

Сейчас Украина работает с несколькими странами над разблокировкой продовольственного экспорта через Черное море. Цель этих переговоров — чтобы украинская агропродукция могла беспрепятственно выходить на внешние рынки. От успеха этих договоренностей будет зависеть, насколько быстро отрасль вернется к привычным объемам поставок.

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