В Киеве «Киевпастранс» продлил вечернюю работу наземного транспорта: в среднем маршруты будут ходить на 43 минуты дольше, а на отдельных направлениях — до 80 минут. Часть рейсов теперь заканчивается уже после полуночи.

Транспорт в Киеве будет работать дольше — «Киевпастранс» продлил вечерние рейсы наземного транспорта практически на всех маршрутах столицы.

Об изменении графиков, как сообщает 44.ua, рассказали в «Управе КПТ» и общественной организации «Пассажиры Киева». В среднем время работы маршрутов продлили примерно на 43 минуты, а на отдельных направлениях — максимально на 80 минут. Время первых отправлений при этом не изменилось.

Теперь 16 маршрутов завершают работу уже после 00:30, четверть всех маршрутов работает после полуночи, а большинство — после 23:30. «Время первых отправлений не изменилось. Новостей по метро пока нет», — отметили в ОО «Пассажиры Киева».

Как изменились графики трамваев, троллейбусов и автобусов

Больше всего вечернее время продлили на отдельных трамвайных и автобусных маршрутах. Например, трамвай №1 теперь отправляется со Старовокзальной в 00:01 — на 61 минуту позже, чем раньше, а трамвай №22к с «Лесной» — в 23:36 (+61 минута).

Среди троллейбусов позже всего отправляется №45 от «Выставочного центра» — в 00:20 (+56 минут), а №41 со «Святошина» — в 23:50 (+65 минут). Из автобусов один из наибольших показателей у маршрута №35т: последний рейс с «Лесной» отправляется в 23:45, что на 79 минут позже предыдущего графика.

В то же время не стоит ориентироваться на общую цифру «до полуночи»: время завершения работы существенно отличается в зависимости от маршрута. Даже после продления часть автобусов, троллейбусов и трамваев завершает работу раньше полуночи.

Что меняется в работе метро во время тревог

Отдельные изменения касаются метрополитена. При желтом уровне угрозы зеленая ветка метро будет работать без ограничений, в том числе наземным участком через Южный мост — пассажиры смогут без пересадки добираться между правым и левым берегами.

При красном уровне угрозы движение зеленой веткой будут ограничивать между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор». Красная линия при этом будет работать в обычном режиме на подземном участке от «Академгородка» до «Арсенальной».

Автобусы для пассажиров ночных поездов

Для пассажиров, прибывающих в Киев после начала комендантского часа, город предусмотрел четыре специальных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала. Они будут работать в период комендантского часа и перевозить людей с поездов, прибывших с опозданием.

С 10 сентября в столице одновременно меняются несколько транспортных правил: комендантский час сокращается до 01:00–05:00, наземный транспорт работает дольше, а для пассажиров ночных поездов организуют отдельные автобусы.

Как проверить свой маршрут

Перед поздней поездкой по Киеву стоит проверить именно свой маршрут, ведь время последних отправлений отличается. Актуальные изменения движения и расписания «Киевпастранс» рекомендует проверять на своих официальных ресурсах.

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