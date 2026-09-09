Маринованные грибы на зиму — это простая и вкусная закуска, которую можно приготовить дома из белых грибов и ароматного маринада с уксусом.

Маринованные грибы на зиму — закуска, которую легко приготовить дома, если правильно обработать грибы и сварить ароматный маринад с уксусом. Получается идеальное блюдо для праздничного стола, которое месяцами хранится в прохладном месте.

Что нужно для маринованных грибов на зиму

Для одной литровой банки понадобится: 800–1000 г белых грибов, 1 л воды для маринада, 150 мл уксуса 9%, половина чайной ложки лимонной кислоты, столовая ложка сахара, 3 столовые ложки соли, одна луковица, 2 бутона гвоздики, 2 горошины чёрного перца и 2–3 лавровых листа.

О том, как замариновать грибы в уксусе на зиму, рассказывают на кулинарном YouTube-канале «Смачна кухня з Наталією Данилюк», а пошаговый рецепт публикует РБК-Украина (проект Styler).

Пошаговый рецепт

Сначала грибы тщательно моют под проточной водой и чистят от грязи — для песка в труднодоступных местах пригодится мягкая зубная щётка. Срезают кончик ножки и повреждённые части, после чего нарезают грибы небольшими кусочками. Затем их перекладывают в кастрюлю, добавляют столовую ложку соли и лавровый лист и заливают кипятком.

Грибы варят 15–20 минут после закипания, снимая пену, а затем откидывают на дуршлаг и промывают питьевой водой. Вода, в которой они варились, для маринада не используется — его готовят отдельно.

Для маринада кипятят 1 л воды, всыпают остаток соли, добавляют перец горошком, сахар, гвоздику и несколько лавровых листьев. Всё перемешивают, вливают лимонную кислоту и уксус и ждут закипания. В стерилизованную банку кладут два кружочка очищенного лука.

Отваренные грибы перекладывают в банку, не прижимая, чтобы сохранить форму, заливают маринадом и герметично закручивают стерилизованной крышкой. Затем банку переворачивают и оставляют остывать под одеялом.

Как дольше хранить закуску

Чтобы продлить срок хранения, консервацию можно дополнительно стерилизовать: банку ставят в кастрюлю на полотенце и заливают воду до резьбы стекла. Стерилизуют не менее 20–25 минут, после чего герметично закрывают и хранят в прохладном тёмном месте.

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