У Києві «Київпастранс» продовжив вечірню роботу наземного транспорту: в середньому маршрути ходитимуть на 43 хвилини довше, а на окремих напрямках — до 80 хвилин. Частина рейсів тепер завершується вже після опівночі.

Транспорт у Києві працюватиме довше — «Київпастранс» продовжив вечірні рейси наземного транспорту практично на всіх маршрутах столиці.

Про зміну графіків, як повідомляє 44.ua, розповіли в «Управі КПТ» та громадській організації «Пасажири Києва». У середньому час роботи маршрутів продовжили приблизно на 43 хвилини, а на окремих напрямках — максимально на 80 хвилин. Час перших відправлень при цьому не змінився.

Тепер 16 маршрутів завершують роботу вже після 00:30, чверть усіх маршрутів працює після опівночі, а більшість — після 23:30. «Час перших відправлень не змінився. Новин щодо метро поки немає», — зазначили в ГО «Пасажири Києва».

Як змінилися графіки трамваїв, тролейбусів і автобусів

Найбільше вечірній час продовжили на окремих трамвайних і автобусних маршрутах. Наприклад, трамвай №1 тепер відправляється зі Старовокзальної о 00:01 — на 61 хвилину пізніше, ніж раніше, а трамвай №22к із «Лісової» — о 23:36 (+61 хвилина).

Серед тролейбусів найпізніше відправляється №45 від «Виставкового центру» — о 00:20 (+56 хвилин), а №41 зі «Святошина» — о 23:50 (+65 хвилин). З автобусів один із найбільших показників у маршруту №35т: останній рейс із «Лісової» вирушає о 23:45, що на 79 хвилин пізніше за попередній графік.

Водночас не варто орієнтуватися на загальну цифру «до півночі»: час завершення роботи суттєво відрізняється залежно від маршруту. Навіть після продовження частина автобусів, тролейбусів і трамваїв завершує роботу раніше опівночі.

Що змінюється в роботі метро під час тривог

Окремі зміни стосуються метрополітену. За жовтого рівня загрози зелена гілка метро працюватиме без обмежень, зокрема наземною ділянкою через Південний міст — пасажири зможуть без пересадки діставатися між правим і лівим берегами.

За червоного рівня загрози рух зеленою гілкою обмежуватимуть між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір». Червона лінія при цьому працюватиме у звичному режимі на підземній ділянці від «Академмістечка» до «Арсенальної».

Автобуси для пасажирів нічних потягів

Для пасажирів, які прибувають до Києва після початку комендантської години, місто передбачило чотири спеціальні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу. Вони працюватимуть у період комендантської години та перевозитимуть людей із поїздів, які прибули із запізненням.

З 10 вересня у столиці одночасно змінюються кілька транспортних правил: комендантська година скорочується до 01:00–05:00, наземний транспорт працює довше, а для пасажирів нічних потягів організовують окремі автобуси.

Як перевірити свій маршрут

Перед пізньою поїздкою Києвом варто перевірити саме свій маршрут, адже час останніх відправлень різниться. Актуальні зміни руху та розклади «Київпастранс» рекомендує перевіряти на своїх офіційних ресурсах.

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