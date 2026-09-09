Блокада українських морських портів заважає аграріям продавати вже зібране зерно і може позначитися на наступній посівній. У МЗС пояснили, чому близько 90% аграрного експорту, який іде морем, опинилося під загрозою.

Ціни на продукти в Україні можуть залишатися під тиском, поки морські порти країни залишаються заблокованими. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє Новини.LIVE. За його словами, обмежений доступ до моря ускладнює продаж уже зібраного врожаю, а наступного сезону може вдарити і по посівній кампанії.

Водночас, як зазначив речник МЗС, Україна вже розбудовує альтернативні маршрути вивезення сільськогосподарської продукції — суходолом і річками. Ці шляхи частково знімають навантаження з аграріїв, але повністю замінити морський експорт поки не можуть. Тому питання розблокування портів лишається ключовим для всього агросектору.

Скільки аграрного експорту залежить від моря

Масштаб проблеми показує проста цифра: близько 90% українського аграрного експорту йде саме морем. Про це на брифінгу наголосив речник МЗС, пояснюючи, чому блокування портів так боляче б'є по галузі. Коли такий великий обсяг продукції не може вийти на зовнішні ринки, аграрії стикаються з проблемою збуту значних партій товару.

Чим блокада загрожує наступному врожаю

Якщо аграрії не зможуть реалізувати вже зібране зерно, у них бракуватиме коштів на вирощування нового врожаю. Георгій Тихий підкреслив: якщо порти лишатимуться заблокованими, проблема перейде і на наступний рік. Тобто короткострокова криза зі збутом може перетворитися на довготривале скорочення виробництва.

Україна залишається одним із важливих постачальників сільгосппродукції на міжнародний ринок. За словами Тихого, українська продукція забезпечує продовольством близько 400 мільйонів людей у світі. Тож проблеми з експортом матимуть наслідки далеко за межами України, адже від стабільності цих поставок залежить продовольча безпека багатьох країн.

Наразі Україна працює з кількома країнами над розблокуванням продовольчого експорту через Чорне море. Мета цих переговорів — щоб українська агропродукція могла безперешкодно виходити на зовнішні ринки. Від успіху цих домовленостей залежатиме, наскільки швидко галузь повернеться до звичних обсягів постачання.

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