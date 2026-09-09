Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 10 по 16 вересня показує стрімкий перепад температур: після +26° у четвер повітря охолоне до +17° вже в суботу, а вночі очікується до +13°.

оновлений прогноз погоди на Київщині раніше показував плюсову динаміку тепла на початку вересня, проте новий тиждень із 10 по 16 вересня принесе відчутний перепад температур — від +26° до +17° вдень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +17° до +26°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +13-15°.

У четвер, 10 вересня, повітря прогріється до +26°, вночі очікується +15°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 11 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +21° вдень і +14° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 12 вересня, температура помітно знизиться — до +17° вдень і +13° вночі. Небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 13 вересня, вдень потеплішає до +21°, вночі — +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, температура утримається на позначці +20° вдень, вночі — +13°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 15 вересня, вдень повітря прогріється до +21°, вночі — до +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 16 вересня, температура вдень становитиме +21°, вночі — +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 10 вересня, з максимумом +26°, а найпрохолоднішим — субота, 12 вересня, коли повітря прогріється лише до +17°. Перепад температур за тиждень складе 9°. Опади прогнозують саме в суботу, 12 вересня, решта днів пройдуть без дощу.

Через різкий перепад температур синоптики радять мешканцям Київської області вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей — організм може гостро реагувати на стрімку зміну тепла на прохолоду. У суботу, коли можливі опади, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу.

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