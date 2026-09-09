Рецепт медовика на сковороде — это возможность приготовить любимый медовый торт без духовки и долгого раскатывания коржей. Плотные медовые коржи и сливочный крем создают прекрасную гармонию вкуса.

Простые домашние рецепты сейчас в тренде: современные хозяйки поняли, что для вкусного блюда не обязательно часами стоять у плиты. Даже такие сложные на первый взгляд десерты теперь готовят быстро и без лишних усилий.

Медовик — торт, который любят практически все. А рецепт медовика на сковороде выгоден тем, что для него совсем не нужна духовка: плотные коржи жарятся прямо на плите.

Своим способом поделилась украинская блогерша под ником @ptashka.oly. На своей странице она показывает, что такой торт получится даже у тех, кто не любит работать с выпечкой, — без долгого раскатывания теста и без духовки.

Для восьми коржей понадобятся: 200 граммов муки, четыре яйца, 100 граммов мёда, 100 граммов сахара, 110 граммов сливочного масла и полторы чайные ложки соды.

Для крема подготовьте 250 граммов сливок жирностью 33%, 370 граммов сметаны и 80 граммов сахарной пудры.

Сначала готовят основу для теста. На тёплой поверхности растапливают мёд и смешивают с содой — начнётся бурная реакция с появлением пены. Смесь прогревают, пока она не станет золотистой, затем вмешивают масло и нагревают до насыщенного коричневого цвета. Далее массу переливают в глубокую миску, добавляют сахар, по одному яйца и просеянную через сито муку.

На горячую сухую сковороду половником наливают тесто толщиной как на блины. Жарят на самом слабом огне примерно три минуты с одной стороны и одну минуту с другой — должно выйти семь-восемь коржей. Остывшие коржи выкладывают один на другой и обрезают по круглой форме, а обрезки измельчают в блендере или мясорубке — это будет крошка для посыпки.

Холодные сливки взбивают с сахарной пудрой миксером до пышной устойчивой пены и аккуратно смешивают со сметаной, чтобы масса не опала. Торт собирают из коржей, смазанных кремом, и посыпают крошкой сверху и по бокам. Готовый десерт оставляют в холодильнике на четыре-восемь часов, чтобы он хорошо пропитался.

Если классический медовик кажется однообразным, рецепт медовика на сковороде легко дополнить ягодами, орехами или черносливом.

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