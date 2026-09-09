Рецепт медівника на сковороді — це можливість приготувати улюблений медовий торт без духовки та довгого розкачування коржів. Щільні медові коржі й вершковий крем створюють чудову гармонію смаку.

Прості домашні рецепти зараз у тренді: сучасні господині зрозуміли, що для смачної страви не обов'язково годинами стояти біля плити. Навіть такі складні на перший погляд десерти тепер готують швидко й без зайвих зусиль.

Медовик — торт, який люблять практично всі. А рецепт медівника на сковороді вигідний тим, що для нього зовсім не потрібна духовка: щільні коржі смажаться прямо на плиті.

Своїм способом поділилася українська блогерка під ніком @ptashka.oly. На своїй сторінці вона показує, що такий торт вийде навіть у тих, хто не любить працювати з випічкою, — без довгого розкачування тіста й без духовки.

Для восьми коржів знадобляться: 200 грамів борошна, чотири яйця, 100 грамів меду, 100 грамів цукру, 110 грамів вершкового масла та півтори чайні ложки соди.

Для крему підготуйте 250 грамів вершків жирністю 33%, 370 грамів сметани та 80 грамів цукрової пудри.

Спочатку готують основу для тіста. На теплій поверхні розтоплюють мед і змішують із содою — почнеться бурхлива реакція з появою піни. Суміш підігрівають, поки вона не стане золотистою, потім вмішують масло й нагрівають до насиченого коричневого кольору. Далі масу переливають у глибоку миску, додають цукор, по одному яйця та просіяне через сито борошно.

На гарячу суху сковороду ополоником наливають тісто завтовшки як на млинці. Смажать на найслабшому вогні приблизно три хвилини з одного боку і одну хвилину з іншого — має вийти сім-вісім коржів. Охолоджені коржі викладають один на одного й обрізають за круглою формою, а обрізки подрібнюють у блендері чи м'ясорубці — це буде крихта для посипання.

Холодні вершки збивають із цукровою пудрою міксером до пишної стійкої піни та акуратно змішують зі сметаною, щоб маса не опала. Торт збирають із коржів, змащених кремом, і посипають крихтою зверху та з боків. Готовий десерт лишають у холодильнику на чотири-вісім годин, щоб він добре просочився.

Якщо класичний медівник здається одноманітним, рецепт медівника на сковороді легко доповнити ягодами, горіхами або чорносливом.





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