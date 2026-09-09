Рецепт квашеної капусти зі свининою довів, що зі звичних продуктів виходить насичена страва. Тепер настала черга кабачків: цей рецепт кабачкової ікри готується просто, виходить бюджетною та ароматною.
Для ніжної домашньої ікри знадобиться звичний набір продуктів, які легко знайти на кухні чи на ринку в розпал сезону.
Інгредієнти
- молоді кабачки, очищені від шкірки — 1,5 кг;
- цибуля — 400 г;
- морква — 450 г;
- олія — 150 мл;
- часник — 4–5 зубчиків;
- сіль — 1 ст. л;
- цукор — 1 ст. л;
- томатна паста — 3 ст. л;
- чорний мелений перець — 1 ч. л;
- оцет — 2 ст. л (якщо готуєте на зиму).
Про цей простий спосіб приготування повідомляє на своїй Instagram-сторінці фудблогерка Катерина Процишина. Завдяки тушкуванню та блендеру ікра виходить однорідною й ніжною.
Як приготувати
Спершу в каструлю покладіть цибулю та моркву й готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, 7 хвилин. Потім додайте часник і очищені від шкірки кабачки, нарізані невеликими кубиками.
Додайте сіль і цукор та тушкуйте під кришкою, періодично помішуючи, 30 хвилин. Далі додайте чорний мелений перець і томатну пасту, перемішайте й тушкуйте ще 10 хвилин.
Наприкінці ретельно перебийте масу блендером до однорідності, перекладіть у банки або посуд для зберігання — і готова закуска. Якщо плануєте закривати ікру на зиму, на цьому етапі додайте 2 столові ложки оцту.
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