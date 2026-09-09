Рецепт кабачкової ікри від фудблогерки Катерини Процишиної — проста, бюджетна й ароматна страва, яка сподобається всім у розпал сезону кабачків.

Рецепт квашеної капусти зі свининою довів, що зі звичних продуктів виходить насичена страва. Тепер настала черга кабачків: цей рецепт кабачкової ікри готується просто, виходить бюджетною та ароматною.

Для ніжної домашньої ікри знадобиться звичний набір продуктів, які легко знайти на кухні чи на ринку в розпал сезону.

Інгредієнти

молоді кабачки, очищені від шкірки — 1,5 кг;

цибуля — 400 г;

морква — 450 г;

олія — 150 мл;

часник — 4–5 зубчиків;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 1 ст. л;

томатна паста — 3 ст. л;

чорний мелений перець — 1 ч. л;

оцет — 2 ст. л (якщо готуєте на зиму).

Про цей простий спосіб приготування повідомляє на своїй Instagram-сторінці фудблогерка Катерина Процишина. Завдяки тушкуванню та блендеру ікра виходить однорідною й ніжною.

Як приготувати

Спершу в каструлю покладіть цибулю та моркву й готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, 7 хвилин. Потім додайте часник і очищені від шкірки кабачки, нарізані невеликими кубиками.

Додайте сіль і цукор та тушкуйте під кришкою, періодично помішуючи, 30 хвилин. Далі додайте чорний мелений перець і томатну пасту, перемішайте й тушкуйте ще 10 хвилин.

Наприкінці ретельно перебийте масу блендером до однорідності, перекладіть у банки або посуд для зберігання — і готова закуска. Якщо плануєте закривати ікру на зиму, на цьому етапі додайте 2 столові ложки оцту.

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