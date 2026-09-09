В поселке Николаевка Березовского района Одесской области общежитие реконструируют под многоквартирный дом для временного проживания переселенцев — на работы заложили более 37 миллионов гривен.

Бесплатное жильё для ВПЛ в Одесской области пополнится новыми квартирами — в поселке Николаевка Березовского района старое здание общежития планируют превратить в многоквартирный жилой дом для временного проживания переселенцев.

Об этом журналисты «Вільного Радіо» узнали из тендера на сайте публичных закупок Prozorro. Речь идет о здании на улице Центральной, 7-Б в поселке Николаевка Березовского района Одесской области. Имеющееся общежитие хотят превратить в многоквартирный дом временного проживания, а заказчиком работ выступает Селидовская городская военная администрация.

Государственная субвенция предусмотрена на формирование фонда жилья для временного или поддерживаемого проживания эвакуированных людей и внутренне перемещенных лиц. Ожидаемая стоимость реконструкции — около 37,2 миллиона гривен, в эту сумму уже входит 20% НДС. Почти 33,5 миллиона гривен планируют покрыть за счет государственной субвенции, еще 3,7 миллиона гривен предусмотрели как софинансирование из местного бюджета.

Если же победителем тендера выберут подрядчика, который не является плательщиком НДС, общая сумма закупки может быть как минимум на 20% меньше. В доме планируют обустроить как минимум десять квартир и обеспечить их мебелью и бытовой техникой.

Для семи квартир в документации подробно расписали комплектацию: шкафы, диваны-кровати и двуспальные кровати, столы и стулья, кухонную мебель, холодильники, телевизоры и другие вещи. В целом техническое задание предусматривает установку 10 унитазов, 10 кухонных моек и 10 стиральных машин, а также прокладку водопровода и канализации.

Часть помещений приспособят для людей с инвалидностью: в квартирах предусмотрели специальные поручни и откидные сиденья для душа, а возле дома обустроят крыльцо с пандусом. Проект также включает новые системы отопления и вентиляции, внутреннее и внешнее газоснабжение, электросети, освещение, заземление и молниезащиту, а для дома закупят домофонное оборудование.

Работы не ограничатся самим общежитием: подрядчик должен благоустроить прилегающую территорию. В проекте есть асфальтированные дорожки и тротуары, отдельные участки из тротуарной плитки и бордюры, две лавки и урна. Территорию частично огородят, установят калитку и ворота, а в рамках озеленения высадят 25 кустов и обустроят почти 48 квадратных метров многолетних цветников — среди растений указаны лаванда, шалфей и котовник.

Предложения от подрядчиков будут принимать до 21 сентября 2026 года, победителя определят по цене — это единственный критерий оценки. Все работы победитель тендера должен завершить до 21 декабря 2026 года. Поскольку часть реконструкции придется на холодный сезон, от подрядчика требуют за свой счет обеспечить стройплощадку генераторами и обогревателями.

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