Подорожчання продуктів в Україні триває: у вересні середня ціна гречки сягнула 76,20 гривні за кілограм, тоді як у серпні кілограм крупи в середньому коштував 74,63 гривні. В окремих мережах гречку вже продають по 99 гривень.

Подорожчання продуктів в Україні відчутне насамперед у бакалії. Станом на 9 вересня, за даними щоденного моніторингу цін порталу Мінфін, кілограм гречки в середньому коштує 76,20 гривні — у серпні середньомісячна ціна цієї крупи становила 74,63 гривні.

Скільки коштує гречка у вересні

Розкид цін на гречку між торговельними мережами помітний. Найдешевше кілограм крупи продають у Metro — по 65,90 гривні. У Novus гречка коштує 69,99 гривні, в Auchan — 69,90 гривні. Найдорожча пропозиція — у Megamarket: там за кілограм просять 99 гривень. Різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом перевищує 33 гривні.

Вермішель і макарони

Макаронні вироби дорожчають повільніше за гречку. Довга вермішель зараз у середньому коштує 39,80 гривні за кілограм (її пропонують у Metro), тоді як у серпні вона коштувала 39,57 гривні. Коротка вермішель у серпні в середньому обходилася в 35,79 гривні за кілограм.

Хліб житній

Житній хліб здебільшого втримує ціну. «Столичний» вагою 950 грамів у Metro продають по 51 гривні — стільки ж він коштував у середньому й у серпні. Бородинівський «Riga» вагою 300 грамів навіть трохи подешевшав: у серпні він у середньому коштував 54,83 гривні, а зараз — 53,70 гривні (в Auchan — 53,50, у Metro — 53,90).

Ціни на продукти портал Мінфін оновлює щодня, порівнюючи вартість товарів у різних мережах супермаркетів і вираховуючи середню ціну по країні.

Як вигідно купувати продукти

Щоб не переплачувати, порівнюйте ціни між мережами перед покупкою: на тій самій гречці різниця може сягати третини вартості. Зважайте також на вагу упаковки — це особливо важливо для хліба й макаронних виробів, де ціну вказують за різний обʼєм.

Раніше Politeka повідомляла, ціни в Україні зростуть на 15–20% за пів року, а молочні продукти подорожчають до 50%.