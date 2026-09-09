Президент Володимир Зеленський підписав закон №4954-IX, який скасовує 12-місячне обмеження на збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема за кордоном.

Виплати військовим у вересні держава фінансує в повному обсязі, а для бійців, які тривалий час перебувають на лікуванні, прибрали важливе обмеження. Президент Володимир Зеленський підписав закон №4954-IX, який скасовує ліміт у 12 місяців на збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час стаціонарного лікування та реабілітації.

Що змінилося для військових

Раніше грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігалося за військовослужбовцем на період стаціонарного лікування, але не більше ніж 12 місяців поспіль. Якщо лікування тривало понад 4 місяці, для продовження виплати вимагали висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про потребу в тривалому лікуванні.

Новий закон прибирає це часове обмеження: тепер тривалість лікування чи реабілітації не обмежує право військового на збереження виплат. Це особливо важливо для захисників, які проходять тривале лікування — зокрема в закладах охорони здоров'я іноземних держав.

Додаткові виплати збережуться не автоматично

Зміни не означають, що автоматично зберігатимуться всі додаткові виплати. Умови нарахування додаткових винагород під час перебування на лікуванні визначить окрема постанова Кабінету Міністрів України, пояснили в Міноборони.

Вимоги до проходження ВЛК не скасували

Обов'язок проходити військово-лікарську комісію лишається чинним. Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до служби. Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд ВЛК проводять не рідше ніж кожні 4 місяці.

Харчування та протезування за рахунок держави

Закон також гарантує покращене харчування під час лікування та реабілітації на рівних умовах за рахунок державного бюджету для військовослужбовців, ветеранів, звільнених із полону, а також іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу.

Високофункціональними протезами та ортезами за рахунок держбюджету забезпечуватимуть військовослужбовців із пораненнями чи травмами, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Що робити, якщо лікування триває понад 4 місяці

Якщо стаціонарне лікування або реабілітація затягуються, військовослужбовцю варто заздалегідь подбати про висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні — це підстава для продовження виплати грошового забезпечення. Документи оформлюються через військову частину та медичний заклад, де проходить лікування.

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