Судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский поделился на своей странице проверенным рецептом настоящего украинского борща — блюда, соединяющего домашние традиции и профессиональный подход шефа.

Вкусные домашние рецепты для всей семьи снова пополнились новой идеей — судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский показал, как сварить настоящий украинский борщ с насыщенным цветом и глубоким вкусом.

Владимир Ярославский — известный шеф-повар и судья популярного кулинарного шоу, который регулярно делится с подписчиками своими рецептами на странице в Instagram. На этот раз он вернулся к блюду, которое в Украине готовят в каждой семье, и напомнил: настоящий борщ не терпит спешки.

На своей странице судья представляет рецепт, который сам называет «Вкус детства и опыт шефа». Его мысль проста: настоящий украинский борщ должен одновременно нести домашний, знакомый с детства вкус и профессиональную точность, которой учат ресторанных поваров. Именно такое сочетание, по словам Ярославского, и делает блюдо особенным.

Основа — наваристый бульон на говядине с костью, который варят на медленном огне, снимая пену, чтобы он оставался прозрачным. К нему добавляют классические овощи: свеклу, белокочанную капусту, картофель, морковь и лук, а также томатную пасту и чеснок.

Главный секрет, на котором акцентирует шеф, — правильная работа со свеклой. Ее не бросают в кастрюлю сырой, а отдельно пассеруют с небольшим количеством кислоты, чтобы бетанин не разрушался от нагрева и борщ держал яркий рубиновый цвет. Измельченный чеснок добавляют в конце, чтобы сохранить его острый аромат.

Как подавать борщ

Подают блюдо горячим, обязательно с ложкой холодной сметаны и свежей зеленью. Классическим дополнением остаются пампушки, смазанные чесночным маслом. Ярославский советует дать готовому борщу настояться, чтобы все вкусы соединились в один.





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