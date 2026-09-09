Суддя проєкту «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився на своїй сторінці перевіреним рецептом справжнього українського борщу — страви, що поєднує домашні традиції та професійний підхід шефа.

Смачні домашні рецепти для всієї родини вкотре поповнилися новою ідеєю — суддя проєкту «МастерШеф» Володимир Ярославський показав, як зварити справжній український борщ із насиченим кольором і глибоким смаком.

Володимир Ярославський — відомий шеф-кухар та суддя популярного кулінарного шоу, який регулярно ділиться з підписниками своїми рецептами на сторінці в Instagram. Цього разу він повернувся до страви, яку в Україні готують у кожній родині, і нагадав: справжній борщ не терпить поспіху.

На своїй сторінці суддя презентує рецепт, який сам називає «Смак дитинства і досвід шефа». Його думка проста: справжній український борщ має одночасно нести домашній, знайомий із дитинства смак і професійну точність, якої навчають ресторанних кухарів. Саме таке поєднання, за словами Ярославського, і робить страву особливою.

Основа — наваристий бульйон на яловичині з кісткою, який варять на повільному вогні, знімаючи піну, щоб він залишався прозорим. До нього додають класичні овочі: буряк, білокачанну капусту, картоплю, моркву й цибулю, а також томатну пасту та часник.

Головний секрет, на якому наголошує шеф, — правильна робота з буряком. Його не кидають у каструлю сирим, а окремо пасерують із невеликою кількістю кислоти, щоб бетанін не руйнувався від нагрівання і борщ тримав яскравий рубіновий колір. Подрібнений часник додають наприкінці, аби зберегти його гострий аромат.

Як подавати борщ

Подають страву гарячою, обов'язково з ложкою холодної сметани та свіжою зеленню. Класичним доповненням лишаються пампушки, змащені часниковою олією. Ярославський радить дати готовому борщу настоятися, щоб усі смаки з'єдналися в один.





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