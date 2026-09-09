За год снять квартиру в Черновцах стало заметно дороже: спрос толкают вверх переселенцы, студенты и бизнес, а доступных вариантов становится всё меньше. Рассказываем, какие цены сложились на рынке в сентябре и где ещё можно найти бюджетное жильё.

Компенсация за генераторы в Черновцах напоминает, насколько важной стала энергонезависимость — теперь за квартиру с резервным питанием арендаторы готовы доплачивать 10–20%, а сама аренда жилья в городе за год подорожала в среднем на 14–22%.

О ситуации на рынке аренды в Черновцах изданию BUK media рассказала риелтор Ирина Белокопытая. По её словам, спрос растёт из-за внутренне перемещённых лиц, бизнеса и студентов, а количество качественного жилья в безопасном западном регионе ограничено.

Сколько стоит аренда

Однокомнатные квартиры в Черновцах сейчас сдают за 13 500 – 15 500 грн в месяц, что эквивалентно 350–380 долларам. Варианты с современным ремонтом и автономным отоплением в новостройках или ближе к центру достигают 18 000 – 22 000 грн. Двухкомнатные стоят ориентировочно 18 000 – 18 500 грн (450–600 долларов), а трёхкомнатные — 21 500 – 22 000 грн (от 520 долларов и выше).

Отдельную ценность имеет жильё, способное пережить отключения света. За индивидуальное отопление, установленные инверторы, аккумуляторы или резервное питание арендаторы доплачивают ещё 10–20% к базовой цене.

Где дороже всего

Самый высокий спрос и самый высокий ценник держат центр города, район Соборной площади и парка Шевченко, а также современные жилые комплексы — в частности на проспекте Независимости и улице Русской. Зато в спальных районах цены заметно ниже: трёхкомнатную квартиру без мебели в панельном доме на Южно-Кольцевой, Бульваре или Скальда можно снять примерно за 300 долларов.

Реальный диапазон цен виден из объявлений в Telegram-чатах по недвижимости. Двухкомнатная квартира на улице Героев Небесной Сотни — второй этаж, централизованное отопление, рядом школа и садик, свободна с октября — сдаётся за 350 долларов. Скромнее однокомнатная на улице Энтузиастов — за 250 долларов в месяц плюс коммунальные.

Дешёвое жильё разбирают мгновенно

Выгодные варианты исчезают быстрее всего. Киевлянка Наталья, переехавшая в Черновцы месяц назад, нашла квартиру напрямую через владельца. Жильё, которое предлагали через объявления, стоило значительно дороже, а к цене добавлялись немалые переплаты: оплата за первый и последний месяц сразу и стопроцентная комиссия риелтору.

Самих объявлений об аренде также стало меньше: на платформе OLX их сейчас около 80. Иногда у владельцев встречаются очень выгодные предложения — за 10–12 тысяч гривен и даже меньше, с хорошими условиями. Но, по словам Ирины Белокопытой, дешёвые квартиры расхватывают, как горячие пирожки, и на рынке остаются преимущественно более дорогие.

Доступная альтернатива для студентов

Для арендаторов со скромным бюджетом Черновцы всё же выгоднее, чем соседние Ужгород или Львов. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича ищут жильё возле корпусов и центра — на улицах Университетской, Коцюбинского и проспекте Независимости. Однокомнатную квартиру в скромном состоянии здесь можно снять за 9 000 – 12 000 грн в месяц, а отдельную комнату — за 3 500 – 5 000 грн.

Что с арендой в других городах

Подорожание аренды характерно для всего запада Украины, куда массово переезжают киевляне. За год больше всего объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир добавилось в Луцке — на 23%; в Черновцах их количество выросло на 10%, в Киеве — на 6%, в Виннице — на 4%, в Ивано-Франковске — на 3%. Именно однокомнатные подорожали сильнее всего — на 26% за год.

В столице цены, наоборот, немного просели. По данным сервиса ЛУН, среднюю однокомнатную квартиру в Киеве в июле сдавали за 19 тысяч гривен, а сейчас — за 18 тысяч, причём в реальных сделках владельцы соглашаются и на 16,9 тысячи. Двухкомнатные подешевели с 28 до 26,9 тысячи, а фактически их арендуют в среднем за 21,9 тысячи.

Как искать квартиру выгоднее

Тем, кто как раз ищет жильё в Черновцах, риелторы советуют не медлить с решением: лучшие варианты исчезают первыми. Стоит ежедневно проверять свежие объявления на OLX и в Telegram-чатах, а также пробовать выходить на владельца напрямую — это позволяет избежать комиссии риелтора и двойной предоплаты. Если бюджет ограничен, обратите внимание на спальные районы и квартиры без мебели: там цена может быть вдвое ниже, чем в центре.

Риелторы прогнозируют: если обстрелы столицы и области не прекратятся, поток переселенцев будет только расти, а вместе с ним может ещё больше подняться стоимость аренды на западе, в частности на Буковине. Так что нынешние цены вполне могут оказаться ещё не пределом.

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