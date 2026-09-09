Навіть за повного пакета документів пенсію можуть не призначити: трапляється, що Пенсійний фонд помиляється, коли рахує страховий стаж. Розповідаємо, як виправити помилку та отримати належні виплати.

Пенсійні виплати в Україні можна втратити навіть без проблем зі стажем — Пенсійний фонд часом сам помиляється в розрахунках. Через таку помилку пенсію можуть не призначити або призначити в меншому розмірі.

Право на пенсію за віком часто виникає раніше, ніж людина подає документи. Звернутися до Пенсійного фонду для попередньої перевірки можна ще за місяць до цієї дати — тоді неточності встигнуть виправити ще до подання основної заяви.

Що робити, якщо стаж порахували неправильно

Насамперед вимагайте письмове рішення Пенсійного фонду з поясненням: які періоди роботи зараховано, які відкинуто і з якої причини, чи прийнято уточнювальні довідки та чому платежі не призначили вчасно. Усі заяви подавайте письмово і зберігайте копії, розписки та отримані відповіді.

Ключовий документ — розписка-повідомлення, яку оформлюють під час подання заяви. У ній мають бути перелічені всі прийняті папери: трудові книжки, архівні й уточнювальні довідки, документи про зарплату та навчання. Одразу перевірте, чи внесли все, адже саме розписка доведе, що ви справді передали фонду потрібну довідку.

Особливо це стосується довідок про заробітну плату за періоди роботи до липня 2000 року. Нерідко людина просить врахувати таку довідку, а у фонді відповідають, що документа в справі немає. З правильно оформленою розпискою підтвердити факт подання значно легше.

Куди звертатися по допомогу

Після отримання письмового рішення зверніться до системи безоплатної правничої допомоги за телефоном 0 (800) 213-103 або до юриста, який спеціалізується на пенсійних справах. Фахівець перевірить підрахунок стажу, оцінить дії фонду і підкаже, чи є підстави вимагати перегляду рішення або йти до суду.

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