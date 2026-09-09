Рецепт справжніх чебуреків — хрустких ззовні та соковитих усередині — поділився суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський. Секрет смаку — у заварному тісті на окропі з додаванням несподіваного інгредієнта.

Рецепт чебуреків без смаження Politeka вже публікувала, а тепер суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився класичним варіантом цієї страви, яка виходить хрусткою ззовні та соковитою всередині.

Чебуреки — перлина кримськотатарської кухні. Зазвичай для начинки використовують баранину, але підійде будь-яке інше м'ясо і навіть сир. На приготування піде близько години, а вистачить на чотири порції.

На своїй сторінці в Instagram суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати справжні чебуреки, і запевнив, що вони вийдуть хрусткими та соковитими. Секрет — у заварному тісті на окропі з додаванням несподіваного інгредієнта — горілки.

Інгредієнти

Для тіста знадобляться 500 грамів борошна, 260 грамів окропу, 25 грамів горілки, 15 грамів рослинної олії та сіль на смак. Начинка готується з 400 грамів фаршу, одного великого томата, двох цибулин і 120 грамів сиру, а також солі та перцю на смак. Для смаження потрібен літр рафінованої соняшникової олії.

Як приготувати чебуреки

Борошно змішайте із сіллю, олією та горілкою, залийте окропом і перемішайте дерев'яною лопаткою. Потім замісіть тісто руками та залиште його охолонути під плівкою. Фарш з'єднайте з натертими сиром, цибулею і томатом, додайте сіль, перець та перемішайте.

Тісто тонко розкачайте, присипаючи борошном, і виріжте кола за допомогою тарілки або кришки. Викладіть ложку фаршу, защипніть краї та додатково закріпіть їх виделкою. Те саме зробіть з усім тістом і начинкою.

Олію добре розігрійте на сильному вогні. Смажте по одному чебуреку близько хвилини з одного боку, потім переверніть і смажте ще хвилину. Страва готова, коли чебурек починає надуватися. Обережно зніміть його та викладіть на паперову серветку або решітку, щоб стік зайвий жир.



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