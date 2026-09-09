Подорожчання продуктів в Україні продовжується: у вересні в супермаркетах помітно зросли ціни на м'ясні вироби. Найбільше за місяць подорожчали буженина та свинина.

Подорожчання продуктів в Україні на початку вересня зачепило м'ясні вироби — свіжий моніторинг цін порталу «Мінфін» станом на 9 вересня 2026 року зафіксував зростання вартості буженини та свинини порівняно із середньомісячними цінами серпня.

Найпомітніше подорожчала буженина. Кілограм буженини «Ятрань» у магазинах зараз коштує в середньому 785,53 гривні, тоді як ще в серпні середня ціна становила 741,16 гривні — продукт додав понад 44 гривні за місяць. У мережах цінник різниться: у Novus — 799 гривень, у Metro — 858,60 гривні, а найдешевше в Megamarket — 699 гривень за кілограм.

Свинина також подорожчала. За даними «Мінфіну», найбільше додав свинячий ошийок — із 314,38 гривні в серпні до 349,92 гривні за кілограм. Лопатка зросла з 222,67 до 243,10 гривні, підчеревина — з 218,14 до 234,97 гривні, грудинка — з 205,75 до 214,15 гривні, а шашлик — із 268,52 до 277,80 гривні. Лише свинячі ребра трохи подешевшали: із 230,28 до 227,97 гривні за кілограм.

Найвищі ціни на свинину тримаються в Metro та Megamarket, тоді як Auchan і Novus часто пропонують дешевші позиції. Наприклад, грудинку в Novus можна знайти за 199 гривень, а в Megamarket вона коштує 239,50 гривні. Ошийок найдорожчий у Megamarket — 379 гривень, тоді як у Metro — 331,76 гривні за кілограм.

Де купити м'ясо дешевше

Щоб заощадити, варто порівнювати цінники кількох мереж: різниця на один і той самий продукт сягає десятків гривень. Буженину «Ятрань» вигідніше брати в Megamarket (699 гривень), а свинячу грудинку — в Novus (199 гривень). Ціни на сторінці «Мінфіну» оновлюються щодня, тож перед походом до магазину їх можна перевірити онлайн.

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