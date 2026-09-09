Рецепт нежных блинов на молоке мы уже публиковали — а этот вариант блинов на молоке готовится по заварной технике: в готовое тесто вливается горячее молоко. Благодаря этому блины получаются тонкими, шелковистыми и почти не рвутся при переворачивании.
Ингредиенты для блинов на молоке
На 20–25 блинов диаметром около 25 см понадобится:
- 3 яйца;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 3 стакана пахты (примерно 720 мл);
- 3⅓ стакана муки (примерно 430 г);
- 1 чайная ложка соды;
- ¼ стакана масла (примерно 60 мл);
- 1½ стакана цельного молока (примерно 360 мл), кипящего.
Как приготовить блины на молоке: пошагово
1. Сложите в блендер яйца, соль, сахар, пахту и муку. Взбивайте 30–45 секунд, останавливаясь каждые 15 секунд, чтобы соскоблить муку со стенок. Если блендера нет, взбейте тесто венчиком в миске до однородности.
2. В отдельной миске смешайте кипящее молоко с содой примерно 15 секунд.
3. Влейте горячее молоко в тесто, непрерывно взбивая (или пока работает блендер). Добавьте масло и взбейте ещё 10 секунд, чтобы оно хорошо соединилось с тестом.
4. Снимите пену с поверхности теста и выбросьте её (или пожарьте отдельно). Тесто готово; его можно хранить в холодильнике до 24–48 часов — перед использованием просто перемешайте.
5. Смажьте сковороду маслом с помощью бумажного полотенца или кисточки — это делайте только перед первым блином. Разогрейте сковороду на среднем огне.
6. Наклоните сковороду под углом 45 градусов и налейте половником тесто на приподнятый край, а затем покрутите сковороду, чтобы тесто равномерно покрыло дно.
7. Когда на поверхности блина не останется влажных пятен, подденьте края лопаткой, переверните и жарьте ещё 30 секунд — 1 минуту. Готовые блины складывайте стопкой друг на друга.
Блины можно подавать как со сладкими, так и с солёными начинками: со сгущённым молоком, вареньем или сливочным сыром, а также с ветчиной, сыром, копчёным лососем или яичницей. Готовые блины удобно приготовить заранее и разогреть в микроволновке перед подачей.
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