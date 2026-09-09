Дефицит подсолнечного масла на мировом рынке становится всё более ощутимым: в сезоне 2026/27 мир будет потреблять больше растительных масел, чем производить, и разницу придётся закрывать имеющимися запасами.

Дефицит продуктов на украинских полках имеет более глубокие корни, чем кажется. Как сообщает AgroNews со ссылкой на аналитическую службу Oil World, мировой рынок растительных масел входит в новый сезон с дефицитом масла — потребление превысит производство, а запасы придётся проедать.

В 2026/27 маркетинговом году мировое производство восьми основных видов растительных масел вырастет лишь на 1,7% — до 237,2 млн тонн. При этом потребление достигнет 237,6 млн тонн против 232,23 млн в текущем сезоне. Разницу придётся покрывать имеющимися запасами, которые быстро тают.

Ограниченный рост производства аналитики объясняют прежде всего ожидаемым сокращением выпуска пальмового масла, которое наращивание других видов компенсирует лишь частично. Особенно острой ситуация может стать уже в первом квартале нового сезона.

Среди причин напряжённости прямо называют Причерноморье. Ранее рынок рассчитывал, что больший урожай подсолнечника и восстановление экспортного предложения подсолнечного масла из региона принесут облегчение. Однако перебои с производством и экспортом в Украине и России могут удержать отгрузки существенно ниже нормального уровня.

Заместить подсолнечное масло другими видами мешает биотопливная промышленность. Значительную часть соевого и рапсового масла в Северной Америке и Европе направляют на производство биотоплива, и этот спрос остаётся высоким. Одновременно в новом сезоне ожидается сокращение производства и экспорта пальмового масла.

Показательный пример — соевое масло. Oil World прогнозирует его производство на уровне 71 млн тонн, что на 2,5 млн больше предыдущего года. Однако прирост оседает внутри стран-производителей: в США внутреннее потребление соевого масла за апрель-июль достигло 4,9 млн тонн, добавив 0,8 млн за год, и производство за этим темпом не успевало. Американские запасы соевого масла за эти четыре месяца сократились на четверть.

Рост мирового потребления растительных масел в следующем сезоне замедлится до 2,3% против 3,6% в прошлом году — сдерживать его будут более высокие цены. Часть спроса придётся закрывать из запасов, которые, по прогнозу, сократятся на 13,5% — до 31,97 млн тонн. Именно такой дефицит масла и закладывают аналитики в баланс нового сезона.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области: аграрии приостановили работу, а в магазинах ажиотаж.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Одесской области: экономист рассказал, с каким товарами возникли проблемы.