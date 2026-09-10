Депутати Переяславської міської ради на позачерговій сесії 9 вересня підвищили зарплату педагогам дошкілля та позашкілля на 20% — у середньому оклади зростуть на 4000 гривень. Додатково профінансували викладання предмета «Захист України» у місцевому коледжі.

Житло для переселенців у Київській області — одне з рішень, які місцева влада ухвалила останніми днями. 9 вересня депутати Переяславської міської ради проголосували за підвищення заробітної плати працівникам дитячих садків і позашкільних закладів одразу на 20%.

Як повідомляє Proslav, йдеться про підтримку освітян дошкільної та позашкільної ланки, а також про фінансування викладання предмета «Захист України» у місцевому професійному коледжі.

Скільки додали освітянам і з якого числа

Держава спрямувала до міського бюджету Переяслава освітню субвенцію в розмірі понад 50,4 млн грн. Однак ці кошти за законом виділяються виключно на загальноосвітні заклади — школи. Натомість дитячі садки та позашкілля повністю утримуються коштом місцевого бюджету.

Щоб підтримати педагогів цих ланок, міська рада ухвалила підняти їм зарплату на 20%. За словами міського голови Вячеслава Саулка, у середньому оклади цих фахівців зростуть на 4000 гривень. Нові умови оплати праці діятимуть уже з 1 вересня 2026 року.

«Ми чудово розуміємо, в який непростий час працюють зараз освітяни, а особливо — працівники дошкілля, які щодня опікуються зовсім маленькими дітьми», — прокоментував рішення депутатів міський голова.

Заступниця міського голови Оксана Степаненко пояснила механізм фінансування: освітня субвенція становить 50 млн 457 тис. грн, але стосується лише шкіл і не охоплює дошкільні та позашкільні заклади. Постанова Кабміну дозволяє підвищувати посадові оклади, спираючись на можливості місцевого бюджету. На підвищення зарплат для дошкілля та позашкілля до кінця року потрібно орієнтовно від 6 до 8 млн грн.

Гроші на «Захист України»

Окремим рішенням депутати виділили субвенцію обласному бюджету на оплату праці викладачів предмета «Захист України» у «Переяславському професійному коледжі». Транш на період із вересня по грудень становить 163 380 грн, а загальна сума фінансування цього напрямку на весь 2026 рік — 448 665 грн.

Оновлений предмет «Захист України» викладають учням 10–11 класів з 2024 року. Програма спрямована на виховання свідомих громадян, формування стійкості в реаліях війни та допомагає підліткам опанувати навички дій в екстремальних ситуаціях.

Хто отримає підвищення

Надбавка на 20% стосується педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, а також інших місцевих установ. Точні нарахування ще тривають, адже суми індивідуальні й залежать від категорії працівника. Зарплату перерахують заднім числом — з 1 вересня, тож перші підвищені виплати освітяни побачать уже в найближчих нарахуваннях.

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