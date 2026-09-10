Сира аджика без варіння — швидкий спосіб заготувати на зиму гостру закуску зі свіжих помідорів і перцю. Секрет пекучого смаку — в одному корені, який робить заготівлю особливо яскравою.

Рецепти закусок на зиму зараз особливо актуальні — сира аджика готується без варіння, тож овочі зберігають максимум вітамінів, свіжий смак і яскравий аромат. На відміну від класичної вареної заготівлі, цей варіант не потребує ні плити, ні тривалого уварювання — достатньо м'ясорубки й кількох вільних хвилин. Закуска виходить гострою, соковитою і чудово пасує до м'яса, борщу чи просто до хліба.

Головний інгредієнт, який і робить цю аджику особливою, — корінь хрону. Саме він дає ту саму «ядрену» гостроту й характерний запах, через які страву навіть називають по-особливому.

Цей рецепт повідомляє фудблогерка Надія Пташка — у своєму відео в Instagram вона показала, як готує сиру аджику «Моя хреновинка». Для приготування знадобляться: помідори — 1,5 кг, очищений солодкий перець — 500 г, часник — 100 г, пекучий перець — 25 г, корінь хрону — 60–70 г, цукор — 150 г, сіль — 45 г (півтори столові ложки) та оцет 9% — 100 мл.

Готувати просто: помідори, солодкий і пекучий перець, часник і хрін пропускають через м'ясорубку. Товстий корінь хрону радять заздалегідь нарізати шматочками, щоб він краще перемелювався і не забивав ножі. Потім до овочевої маси додають цукор, сіль та оцет і ретельно перемішують до однорідності.

Як зберігати аджику

Готову аджику розкладають у чисті стерилізовані банки й щільно закривають. Зберігати заготівлю треба в холодильнику або льоху — без термічної обробки вона лишається придатною лише в прохолоді. Блогерка попередила, що під час зберігання аджика може трохи «грати», тому під капроновою кришкою можливе підтікання.

Гостроту легко відрегулювати під себе: якщо любите м'якший смак, зменшіть кількість пекучого перцю або хрону, а поціновувачам «вогню» їх можна, навпаки, додати. Така заготівля стане в пригоді й узимку, коли захочеться чогось свіжого та пекучого.

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