Цей рецепт овочевого асорті на зиму з огірками, печерицями та болгарським перцем дозволяє зберегти смак літніх овочів до холодів. Салат виходить хрустким і ароматним, а готується з простих інгредієнтів.

Рецепти домашніх заготівель на зиму завжди виручають, коли хочеться зберегти смак літніх овочів до холодів. Салат з огірками, печерицями та болгарським перцем — один із найпростіших варіантів овочевого асорті на зиму, яке зберігає свіжість і користь овочів на довгі місяці.

Така консервація не потребує складних чи дорогих інгредієнтів — усе можна купити на ринку або зібрати з власного городу. Готується салат швидко, а виходить хрустким і ароматним.

Цей рецепт овочевого асорті на зиму опублікували на YouTube-каналі «Смаколики Юлі». Авторка ділиться перевіреним способом, який вдається навіть тим, хто робить заготівлі вперше.

Які інгредієнти потрібні

Для салату знадобляться такі продукти:

2 кг огірків;

0,5 кг печериць;

7 шт. болгарського перцю;

3-4 шт. цибулі.

Окремо готують соляний розчин, у якому овочі вимочують дві години: на 10 склянок води беруть 1 склянку солі. Для маринаду потрібні 3 склянки води, 2-3 склянки цукру та 1,5 склянки оцту 9%.

Покроковий спосіб приготування

Спочатку нарізають цибулю, а солодкий перець — смужками. Огірки та печериці ретельно миють. Потім у 10 склянках води розчиняють 1 склянку солі, добре перемішують і викладають у цей розчин усі овочі та гриби. Суміш залишають на дві години, періодично помішуючи.

Поки овочі вимочуються, готують маринад: воду доводять до кипіння, додають цукор, а в самому кінці вливають оцет. Далі овочі складають у банки та ставлять стерилізуватися.

Банки стерилізують 15 хвилин з моменту закипання води. З указаної кількості продуктів виходить 10-11 півлітрових банок готового салату.

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