Этот рецепт овощного ассорти на зиму с огурцами, шампиньонами и болгарским перцем позволяет сохранить вкус летних овощей до холодов. Салат получается хрустящим и ароматным, а готовится из простых ингредиентов.

Рецепты домашних заготовок на зиму всегда выручают, когда хочется сохранить вкус летних овощей до холодов. Салат с огурцами, шампиньонами и болгарским перцем — один из самых простых вариантов овощного ассорти на зиму, которое сохраняет свежесть и пользу овощей на долгие месяцы.

Такая консервация не требует сложных или дорогих ингредиентов — всё можно купить на рынке или собрать с собственного огорода. Готовится салат быстро, а получается хрустящим и ароматным.

Этот рецепт овощного ассорти на зиму опубликовали на YouTube-канале «Смаколики Юли». Автор делится проверенным способом, который удаётся даже тем, кто делает заготовки впервые.

Какие ингредиенты нужны

Для салата понадобятся такие продукты:

2 кг огурцов;

0,5 кг шампиньонов;

7 шт. болгарского перца;

3-4 шт. лука.

Отдельно готовят соляной раствор, в котором овощи вымачивают два часа: на 10 стаканов воды берут 1 стакан соли. Для маринада нужны 3 стакана воды, 2-3 стакана сахара и 1,5 стакана уксуса 9%.

Пошаговый способ приготовления

Сначала нарезают лук, а сладкий перец — полосками. Огурцы и шампиньоны тщательно моют. Затем в 10 стаканах воды растворяют 1 стакан соли, хорошо перемешивают и выкладывают в этот раствор все овощи и грибы. Смесь оставляют на два часа, периодически помешивая.

Пока овощи вымачиваются, готовят маринад: воду доводят до кипения, добавляют сахар, а в самом конце вливают уксус. Далее овощи складывают в банки и ставят стерилизоваться.

Банки стерилизуют 15 минут с момента закипания воды. Из указанного количества продуктов получается 10-11 пол-литровых банок готового салата.





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