Пенсионный фонд может требовать вернуть пенсию, которую, по его мнению, выплатили сверх положенного, но такое требование не всегда означает, что деньги придется отдавать — особенно если переплата возникла из-за ошибки самого фонда.

Пенсия в Украине нередко становится предметом споров, когда Пенсионный фонд требует вернуть деньги, которые человек якобы получил сверх положенного. Однако самого факта выявления переплаты недостаточно, чтобы автоматически взыскать средства с пенсионера.

Об этом рассказала юрист по перерасчету пенсий ЮК «Приходько и партнеры» Алена Чмона.

Согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», возврат излишне выплаченных сумм возможен только тогда, когда они возникли вследствие злоупотреблений пенсионера или подачи им недостоверных сведений. В таких случаях закон предусматривает взыскание переплаты, в частности путем удержания соответствующей суммы из выплат.

Кто допустил ошибку — пенсионер или ПФУ

Главное — установить, почему именно возникла переплата. Если человек подал достоверные документы, ничего не скрывал и не сообщал ложных данных, а неправильный размер пенсии появился из-за арифметической, технической или иной ошибки самого Пенсионного фонда, ситуация имеет совершенно иной правовой характер.

То есть государственный орган не может просто сообщить о «лишней» выплате и требовать немедленно вернуть деньги. Сначала должны быть определены правовые основания для взыскания и причина возникновения переплаты. Ошибка фонда и недобросовестные действия пенсионера — это разные юридические ситуации.

Что делать, если ПФУ требует вернуть деньги

Получив сообщение о необходимости вернуть якобы излишне выплаченную пенсию, не стоит спешить переводить средства. Сначала обратитесь в Пенсионный фонд и попросите предоставить документы, подтверждающие переплату.

В частности, стоит требовать:

официальное решение об определении суммы переплаты;

детальный расчет средств, которые ПФУ считает излишне выплаченными;

документы и обоснование, на основании которых определен размер долга.

По словам юриста, на практике бывали случаи, когда после обращения за расчетом выяснялось, что решение о переплате вообще не принимали, а самой переплаты не существовало.

В Пенсионном фонде называют несколько оснований для переплаты пенсии: трудоустройство или начало предпринимательской деятельности, увольнение с работы или прекращение предпринимательства, если это влияет на право на доплаты, возвращение к работе после назначения пенсии за выслугу лет, смена места жительства, а также приобретение или утрата определенного статуса.

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