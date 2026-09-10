Рецепт самого вкусного закарпатского бограча раскрыл судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский — наваристый густой суп с паприкой готовят в казане на малом огне.

Простой рецепт домашней пасты готовят всего из двух ингредиентов, а вот закарпатский бограч требует времени — это наваристый, густой суп с копченостями и паприкой, который готовят в казане. Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, нужен проверенный рецепт и знание нескольких секретов.

Главный из них — неторопливое тушение на малом огне: именно так говядина постепенно размягчается, а вкус копченой грудинки и копченых ребер полностью раскрывается. Фирменный насыщенный цвет и аромат блюду придает паприка.

Об этом сообщает на своей странице в Instagram судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский. «Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А больше всего нравятся те, что приготовлены на свежем воздухе», — написал шеф.

Ингредиенты

300–350 г копченой грудинки;

800 г говяжьей лопатки;

800 г копченых ребер;

500 г моркови;

600 г лука;

400 г сладкого красного перца;

50 г сухой паприки;

3–4 свежих томата и 400 г томатов в собственном соку;

800 г картофеля;

кумин, черный и душистый перец, соль;

петрушка, зеленый лук, чеснок и острый перчик;

3 л воды.

Как приготовить бограч

Мелко нарежьте грудинку и на среднем огне обжарьте ее до состояния шкварок. Добавьте нарезанную говядину и держите, не помешивая, пока на мясе не образуется корочка. Затем добавьте крупно нарезанную морковь, обжарьте, а следом — лук.

Всыпьте паприку и измельченный острый перец, перемешайте и слегка обжарьте — главное, чтобы ничего не пригорело, иначе бограч будет горчить. Добавьте томаты и свежий перец и тушите 5 минут. Затем залейте водой, выложите копченые ребра, посолите и добавьте остальные специи.

Накройте казан крышкой и готовьте на малом огне, пока говядина не размягчится, — около 2–2,5 часа. В конце добавьте нарезанный картофель и томите еще 20 минут. Подавайте, щедро посыпав петрушкой, зеленым луком и 5–6 зубчиками чеснока.

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