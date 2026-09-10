Простий рецепт домашньої пасти готують лише з двох інгредієнтів, а от закарпатський бограч вимагає часу — це наваристий, густий суп із копченостями та паприкою, який готують у казані. Щоб страва вийшла справді смачною, потрібен перевірений рецепт і знання кількох секретів.

Головний із них — неквапливе тушкування на малому вогні: саме так яловичина поступово розм'якшується, а смак копченої підчеревини та копчених ребер повністю розкривається. Фірмовий насичений колір і аромат страві дає паприка.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Instagram суддя проєкту «МастерШеф» Володимир Ярославський. «Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі», — написав кухар.

Інгредієнти

300–350 г копченої підчеревини;

800 г яловичої лопатки;

800 г копчених ребер;

500 г моркви;

600 г цибулі;

400 г солодкого червоного перцю;

50 г сухої паприки;

3–4 свіжі томати і 400 г томатів у власному соку;

800 г картоплі;

кумин, чорний і духмяний перець, сіль;

петрушка, зелена цибуля, часник і гострий перчик;

3 л води.

Як приготувати бограч

Дрібно наріжте підчеревину і на середньому вогні підсмажте її до стану шкварок. Додайте нарізану яловичину й тримайте, не помішуючи, поки на м'ясі не утвориться скоринка. Потім вкиньте крупно порізану моркву, обсмажте, а за нею — цибулю.

Всипте паприку й посічений гострий перець, перемішайте і злегка обсмажте — головне, щоб нічого не пригоріло, інакше бограч гірчитиме. Додайте томати та свіжий перець і тушкуйте 5 хвилин. Далі залийте водою, викладіть копчені ребра, посоліть і додайте решту спецій.

Накрийте казан кришкою і готуйте на малому вогні, поки яловичина не розм'якне, — близько 2–2,5 години. Наприкінці додайте порізану картоплю й томіть ще 20 хвилин. Подавайте, щедро засипавши петрушку, зелену цибулю та 5–6 зубчиків часнику.

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