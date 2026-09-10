Ароматне домашнє вівсяне печиво з м'якою серединою та приємною хрусткістю можна легко приготувати вдома — рецептом поділилася фудблогерка з Луцька Юлія Симончук.

Прості домашні рецепти щоразу відкривають нові смачні ідеї. Домашнє вівсяне печиво, рецептом якого ділиться луцька фудблогерка, вирізняється м'якою текстурою всередині та приємною хрумкістю наступного дня — саме таку випічку хочеться готувати знову й знову.

Головна перевага — доступні складники, які знайдуться майже на кожній кухні. Тому приготувати ароматний десерт можна навіть у будній вечір, не витрачаючи зайвих зусиль.

Як приготувати домашнє вівсяне печиво, повідомляє фудблогерка з Луцька Юлія Симончук в соціальній мережі «Instagram». Повний покроковий рецепт вона опублікувала у своєму дописі за посиланням.

Складники

150 г пшеничного борошна;

70 г вівсяного борошна;

70 г вівсяних пластівців швидкого приготування;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки соди;

70 г цукру;

80 г масла;

30 г родзинок;

жовток одного яйця;

ванільний цукор.

Спосіб приготування

Спершу родзинки заливають двома столовими ложками води й залишають на 5–7 хвилин, після чого перебивають у блендері разом із рідиною. Вівсяні пластівці варять протягом 5 хвилин до густої консистенції.

Далі масло збивають із цукром, додають ванільний цукор, перемелені родзинки, соду, жовток і зварену вівсянку та ретельно перемішують. До борошна додають сіль і поступово вводять його в загальну масу, замішуючи тісто.

Оскільки тісто липке, з нього формують невеликі кульки, змочуючи руки водою. Заготовки викладають на деко, застелене пергаментом, і випікають при температурі 220°C протягом 20 хвилин.

Після випікання печиво буде м'яким, а наступного дня стане твердішим. Якщо ж хочеться одразу отримати хрустку текстуру, випічку залишають у вимкненій духовці до повного вистигання.

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