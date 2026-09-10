Прості домашні рецепти щоразу відкривають нові смачні ідеї. Домашнє вівсяне печиво, рецептом якого ділиться луцька фудблогерка, вирізняється м'якою текстурою всередині та приємною хрумкістю наступного дня — саме таку випічку хочеться готувати знову й знову.
Головна перевага — доступні складники, які знайдуться майже на кожній кухні. Тому приготувати ароматний десерт можна навіть у будній вечір, не витрачаючи зайвих зусиль.
Як приготувати домашнє вівсяне печиво, повідомляє фудблогерка з Луцька Юлія Симончук в соціальній мережі «Instagram». Повний покроковий рецепт вона опублікувала у своєму дописі за посиланням.
Складники
- 150 г пшеничного борошна;
- 70 г вівсяного борошна;
- 70 г вівсяних пластівців швидкого приготування;
- ½ чайної ложки солі;
- ½ чайної ложки соди;
- 70 г цукру;
- 80 г масла;
- 30 г родзинок;
- жовток одного яйця;
- ванільний цукор.
Спосіб приготування
Спершу родзинки заливають двома столовими ложками води й залишають на 5–7 хвилин, після чого перебивають у блендері разом із рідиною. Вівсяні пластівці варять протягом 5 хвилин до густої консистенції.
Далі масло збивають із цукром, додають ванільний цукор, перемелені родзинки, соду, жовток і зварену вівсянку та ретельно перемішують. До борошна додають сіль і поступово вводять його в загальну масу, замішуючи тісто.
Оскільки тісто липке, з нього формують невеликі кульки, змочуючи руки водою. Заготовки викладають на деко, застелене пергаментом, і випікають при температурі 220°C протягом 20 хвилин.
Після випікання печиво буде м'яким, а наступного дня стане твердішим. Якщо ж хочеться одразу отримати хрустку текстуру, випічку залишають у вимкненій духовці до повного вистигання.
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