Простые домашние рецепты каждый раз открывают новые вкусные идеи. Домашнее овсяное печенье, рецептом которого делится луцкий фудблогер, отличается мягкой текстурой внутри и приятной хрусткостью на следующий день — такую выпечку хочется готовить снова и снова.
Главное преимущество — доступные ингредиенты, которые найдутся почти на каждой кухне. Поэтому приготовить ароматный десерт можно даже в будний вечер, не тратя лишних усилий.
Как приготовить домашнее овсяное печенье, сообщает фудблогер из Луцка Юлия Симончук в социальной сети «Instagram». Полный пошаговый рецепт она опубликовала в своём посте по ссылке.
Ингредиенты
- 150 г пшеничной муки;
- 70 г овсяной муки;
- 70 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки соды;
- 70 г сахара;
- 80 г масла;
- 30 г изюма;
- желток одного яйца;
- ванильный сахар.
Способ приготовления
Сначала изюм заливают двумя столовыми ложками воды и оставляют на 5–7 минут, после чего перебивают в блендере вместе с жидкостью. Овсяные хлопья варят в течение 5 минут до густой консистенции.
Далее масло взбивают с сахаром, добавляют ванильный сахар, перемолотый изюм, соду, желток и сваренную овсянку и тщательно перемешивают. К муке добавляют соль и постепенно вводят её в общую массу, замешивая тесто.
Поскольку тесто липкое, из него формируют небольшие шарики, смачивая руки водой. Заготовки выкладывают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают при температуре 220°C в течение 20 минут.
После выпекания печенье будет мягким, а на следующий день станет твёрже. Если же хочется сразу получить хрустящую текстуру, выпечку оставляют в выключенной духовке до полного остывания.
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