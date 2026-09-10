Ароматное домашнее овсяное печенье с мягкой серединой и приятной хрусткостью можно легко приготовить дома — рецептом поделилась фудблогер из Луцка Юлия Симончук.

Простые домашние рецепты каждый раз открывают новые вкусные идеи. Домашнее овсяное печенье, рецептом которого делится луцкий фудблогер, отличается мягкой текстурой внутри и приятной хрусткостью на следующий день — такую выпечку хочется готовить снова и снова.

Главное преимущество — доступные ингредиенты, которые найдутся почти на каждой кухне. Поэтому приготовить ароматный десерт можно даже в будний вечер, не тратя лишних усилий.

Как приготовить домашнее овсяное печенье, сообщает фудблогер из Луцка Юлия Симончук в социальной сети «Instagram». Полный пошаговый рецепт она опубликовала в своём посте по ссылке.

Ингредиенты

150 г пшеничной муки;

70 г овсяной муки;

70 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки соды;

70 г сахара;

80 г масла;

30 г изюма;

желток одного яйца;

ванильный сахар.

Способ приготовления

Сначала изюм заливают двумя столовыми ложками воды и оставляют на 5–7 минут, после чего перебивают в блендере вместе с жидкостью. Овсяные хлопья варят в течение 5 минут до густой консистенции.

Далее масло взбивают с сахаром, добавляют ванильный сахар, перемолотый изюм, соду, желток и сваренную овсянку и тщательно перемешивают. К муке добавляют соль и постепенно вводят её в общую массу, замешивая тесто.

Поскольку тесто липкое, из него формируют небольшие шарики, смачивая руки водой. Заготовки выкладывают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают при температуре 220°C в течение 20 минут.

После выпекания печенье будет мягким, а на следующий день станет твёрже. Если же хочется сразу получить хрустящую текстуру, выпечку оставляют в выключенной духовке до полного остывания.





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