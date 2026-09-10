Біляші з м'ясом «як на базарі» — культова вулична їжа, яку можна легко повторити вдома за простим рецептом на рідкому тісті.

Прості домашні рецепти з доступних продуктів завжди виручають, коли хочеться чогось ситного. «Базарні» біляші з м'ясом — та сама смачнюща вулична їжа, від якої неможливо відмовитися: хрустка скоринка ззовні та соковитий фарш усередині.

Головна особливість культових пиріжків — рідке тісто на опарі. Воно швидко замішується і не потребує довгого вимішування, а біляші виходять м'якими всередині та рум'яними ззовні.

Рецепт повідомляється на YouTube-каналі Смаколик.юа Марія Михальченко. Саме цей варіант повторює той самий смак, що й пиріжки з базару.

Інгредієнти для біляшів

Для опари знадобляться: 0,5 склянки молока або води (1 склянка — 200 мл), 1 столова ложка цукру, 30 грамів пресованих дріжджів (або 10 грамів сухих) та 1 столова ложка борошна.

Для тіста додатково беруть: саму опару, 1 склянку води, 0,5 чайної ложки солі, 3 столові ложки олії та 3 склянки борошна. Начинку готують із 500 грамів м'яса, однієї великої цибулини, солі та чорного меленого перцю до смаку.

Покрокове приготування

Спершу роблять опару: до теплого молока або води додають цукор і дріжджі, розмішують до однорідності, потім всипають 1 столову ложку борошна. Опару накривають і ставлять у тепле місце на пів години.

Коли опара підросте, її перемішують, додають теплу воду, сіль та олію й розмішують до однорідності. Далі всипають просіяне борошно і швидко замішують тісто — довго вимішувати не потрібно, лише щоб не лишилося сухого борошна. Тісто знову відправляють у тепле місце на 30 хвилин.

Для начинки м'ясо дрібно перемелюють на найдрібніше сито, додають перемелену цибулю, сіль і перець та вимішують фарш до однорідності.

Поверхню й руки змащують олією — борошно додавати не треба. Тісто ділять на частини, кожну розпластують, викладають фарш і заліплюють.

Сковорідку розігрівають із великою кількістю олії на середньому вогні. Біляші викладають швом униз і обсмажують з обох боків до рум'яної скоринки. Готові пиріжки складають на паперові рушники, щоб стекла зайва олія.





Раніше Politeka повідомляла, простий рецепт домашньої пасти: як приготувати ніжне тісто лише з двох інгредієнтів.

Також Politeka повідомляла, рецепт класичного грецького салату: секрет смаку у правильній заправці.

Як повідомляла Politeka, рецепт квашеної капусти зі свининою: секрет ніжного м'яса та насиченого смаку.