Беляши с мясом «как на базаре» — культовая уличная еда, которую легко повторить дома по простому рецепту на жидком тесте.

Простые домашние рецепты из доступных продуктов всегда выручают, когда хочется чего-то сытного. «Базарные» беляши с мясом — та самая вкуснейшая уличная еда, от которой невозможно отказаться: хрустящая корочка снаружи и сочный фарш внутри.

Главная особенность культовых пирожков — жидкое тесто на опаре. Оно быстро замешивается и не требует долгого вымешивания, а беляши получаются мягкими внутри и румяными снаружи.

Рецепт сообщается на YouTube-канале Смаколик.юа Мария Михальченко. Именно этот вариант повторяет тот самый вкус, что и пирожки с базара.

Ингредиенты для беляшей

Для опары понадобятся: 0,5 стакана молока или воды (1 стакан — 200 мл), 1 столовая ложка сахара, 30 граммов прессованных дрожжей (или 10 граммов сухих) и 1 столовая ложка муки.

Для теста дополнительно берут: саму опару, 1 стакан воды, 0,5 чайной ложки соли, 3 столовые ложки масла и 3 стакана муки. Начинку готовят из 500 граммов мяса, одной большой луковицы, соли и черного молотого перца по вкусу.

Пошаговое приготовление

Сначала делают опару: к теплому молоку или воде добавляют сахар и дрожжи, размешивают до однородности, затем всыпают 1 столовую ложку муки. Опару накрывают и ставят в теплое место на полчаса.

Когда опара подрастет, ее перемешивают, добавляют теплую воду, соль и масло и размешивают до однородности. Далее всыпают просеянную муку и быстро замешивают тесто — долго вымешивать не нужно, лишь бы не осталось сухой муки. Тесто снова отправляют в теплое место на 30 минут.

Для начинки мясо мелко перемалывают на самое мелкое сито, добавляют перемолотый лук, соль и перец и вымешивают фарш до однородности.

Поверхность и руки смазывают маслом — муку добавлять не нужно. Тесто делят на части, каждую расплющивают, выкладывают фарш и залепляют.

Сковороду разогревают с большим количеством масла на среднем огне. Беляши выкладывают швом вниз и обжаривают с обеих сторон до румяной корочки. Готовые пирожки складывают на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.





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