Рецепт идеальных сырников держится не на сложных ингредиентах, а на нескольких простых правилах. Шеф-повар Александр Огородник объяснил, каких ошибок стоит избегать, чтобы сырники не разваливались на сковороде.

Вкусные рецепты на каждый день — спасение для хозяек, а сырники — одно из самых популярных блюд на завтрак. Рецепт идеальных сырников держится на нескольких простых правилах, гарантирующих румяную корочку и нежную середину. О главных из них сообщает на Instagram-страницу украинского шеф-повара Александра Огородника.

«Мокрый» творог — главная причина неудачи

Если в твороге слишком много влаги или яиц, сырники разваливаются и становятся жидкими внутри. Поэтому кисломолочный творог перед приготовлением стоит отжать через марлю. Оптимальная жирность творога — 5–9%. Зернистый творог лучше протереть через сито, а сами сырники обвалять в тонком слое муки — так легче сохранить форму на сковороде. Домашний творог обычно вкуснее магазинного, но может нуждаться в измельчении. Ультрапастеризованного творога с добавками лучше избегать — он часто слишком влажный.

Не пересыпайте муки

Чтобы «зафиксировать» жидкое тесто, большинство начинает сыпать много муки. В результате получаются коржики, а не сырники. Обычно достаточно 1–2 столовых ложек муки на 500 граммов творога, но точное количество зависит от влажности самого творога. Если он мокрый — лучше отжать или добавить немного манки, а не сыпать лишнюю муку.

Температура сковороды имеет значение

Часто сырники прилипают или «расползаются», потому что сковорода недостаточно горячая. При низкой температуре они не получают золотистой корочки. Сковороду следует разогреть до средней температуры перед тем, как выкладывать сырники, а для равномерного нагрева можно добавить немного масла. Сначала подрумяньте сырники на среднем огне 2–3 минуты, затем уменьшите температуру, чтобы они пропеклись внутри.

Базовый рецепт сырников

Для приготовления понадобится: 1 кг кисломолочного творога, 1 яйцо, 100 г муки или манки, 100 г сахара, щепотка соли и ваниль по желанию. Все ингредиенты смешайте вместе, сформируйте сырники и обжаривайте на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Следуя этим советам, вы получите нежные сырники, которые держат форму и не разваливаются на сковороде.

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