Украинцы могут самостоятельно повлиять на размер пенсии, подав всего одно заявление в Пенсионный фонд Украины. ПФУ не всегда автоматически выбирает самый выгодный вариант расчёта, поэтому незачтённые периоды стажа можно вернуть.

Как увеличить пенсию в Украине — вопрос, который волнует многих, и ответ прост: одного заявления в Пенсионный фонд может быть достаточно, чтобы выплаты выросли. Ведомство не всегда самостоятельно выбирает самый выгодный вариант расчёта.

Поводом для разъяснения стало обращение читательницы Людмилы Гуляевой, которой досрочно назначили пенсию как матери ребёнка с инвалидностью. У женщины 32 года и 7 месяцев стажа, однако ей не зачли дневное обучение и несколько месяцев отпуска по уходу за ребёнком, а при расчёте исключили месяцы с более высокими коэффициентами заработка.

Первый шаг — полностью зачесть все подтверждённые периоды трудовой деятельности. От общего стажа зависит объём так называемой «оптимизации заработка»: эта процедура позволяет исключать из расчёта месяцы с самыми низкими коэффициентами зарплаты.

Законодательство устанавливает чёткие границы: исключить можно не более 60 календарных месяцев, и они не должны превышать 10% страхового стажа, учтённого в одинарном размере. После расчёта должно остаться не менее 60 месяцев. При стаже 32 года и 7 месяцев (391 месяц) разрешено исключить максимум 39 месяцев, а после зачёта дополнительных 5 лет обучения и ухода — уже до 45 месяцев.

Закон гарантирует право самостоятельно выбирать месяцы для исключения, независимо от перерывов между ними. Для этого нужно подать письменное заявление в ПФУ, а перед подачей советуют получить детальный расчёт с коэффициентами за каждый месяц.

Как подтвердить обучение и уход за ребёнком

Если вы учились на дневной форме до 2004 года, а в дипломе нет точных дат, нужна справка из учебного заведения или архива. В стаж также засчитываются периоды беременности и родов с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года и отпуска по уходу за ребёнком до 6 лет — с 1 января 2004 года до введения уплаты страховых взносов с 1 января 2005 года.

Если ПФУ отказывает в пересмотре выплат в сторону повышения, обращайтесь с письменными требованиями об учёте этих сроков, ссылаясь на законодательство.

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