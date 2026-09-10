Українці можуть самостійно вплинути на розмір пенсії, подавши лише одну заяву до Пенсійного фонду України. ПФУ не завжди автоматично обирає найвигідніший варіант розрахунку, тож незараховані періоди стажу можна повернути.

Як збільшити пенсію в Україні — це питання, яке хвилює багатьох, і відповідь проста: однієї заяви до Пенсійного фонду може бути достатньо, щоб виплати зросли. Відомство не завжди самостійно обирає найвигідніший варіант розрахунку.

Приводом для роз'яснення стало звернення читачки Людмили Гуляєвої, якій достроково призначили пенсію як матері дитини з інвалідністю. Жінка має 32 роки і 7 місяців стажу, однак їй не зарахували денне навчання та кілька місяців відпустки з догляду за дитиною, а під час розрахунку виключили місяці з вищими коефіцієнтами заробітку.

Перший крок — повністю зарахувати всі підтверджені періоди трудової діяльності. Від загального стажу залежить обсяг так званої «оптимізації заробітку»: ця процедура дозволяє вилучати з розрахунку місяці з найнижчими коефіцієнтами зарплати.

Законодавство встановлює чіткі межі: вилучити можна не більше 60 календарних місяців, і вони не повинні перевищувати 10% страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Після розрахунку має залишитися щонайменше 60 місяців. За стажу 32 роки і 7 місяців (391 місяць) дозволено вилучити максимум 39 місяців, а після зарахування додаткових 5 років навчання та догляду — вже до 45 місяців.

Закон гарантує право самостійно обирати місяці для вилучення, незалежно від перерв між ними. Для цього потрібно подати письмову заяву до ПФУ, а перед поданням радять отримати детальний розрахунок із коефіцієнтами за кожен місяць.

Як підтвердити навчання та догляд за дитиною

Якщо ви навчалися на денній формі до 2004 року, а в дипломі немає точних дат, потрібна довідка з навчального закладу або архіву. До стажу також зараховуються періоди вагітності та пологів з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року і відпустки з догляду за дитиною до 6 років — з 1 січня 2004 року до запровадження сплати страхових внесків із 1 січня 2005 року.

Якщо ПФУ відмовляє у перегляді виплат у бік підвищення, звертайтеся з письмовими вимогами щодо врахування цих термінів, посилаючись на законодавство.

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