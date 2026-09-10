Лимонный чизкейк сочетает кремовую нежность классической выпечки со свежим цитрусовым вкусом, а простая хитрость помогает получить идеально ровную поверхность без трещин.

Домашний торт на сковороде мы уже публиковали — а лимонный чизкейк готовится совсем иначе. Это классический кремовый десерт на песочной основе с насыщенным цитрусовым вкусом: лимонный курд и взбитые сливки делают его по-особенному свежим и праздничным.

Ингредиенты для лимонного чизкейка

Для основы:

175 г измельченного песочного печенья;

85 г сливочного масла, растопленного;

25 г сахара.

Для начинки:

900 г сливочного сыра комнатной температуры;

200 г сахара;

5 крупных яиц комнатной температуры;

2 ст. ложки сметаны;

1 ст. ложка цедры лимона (с 2 лимонов);

2 ст. ложки лимонного сока;

½ ст. ложки ванильного экстракта.

Для украшения:

120 мл лимонного курда;

240 мл жирных сливок для взбивания;

3 ст. ложки сахарной пудры;

½ чайной ложки ванильного экстракта.

Как приготовить лимонный чизкейк: пошагово

Шаг 1. Готовим основу. Разогрейте духовку до 175 °C, установите решетку по центру. Смешайте измельченное печенье с сахаром, влейте растопленное масло и перемешайте до состояния влажной крошки. Плотно прижмите крошку ко дну формы диаметром 23 см, выстеленной пергаментом, слегка поднимаясь по бокам. Выпекайте 8 минут, затем остудите до комнатной температуры.

Шаг 2. Защищаем форму. Поставьте форму с основой на два слоя широкой фольги и аккуратно поднимите фольгу вдоль бортов так, чтобы не было разрывов, — это защитит чизкейк от воды.

Шаг 3. Готовим начинку. В чаше миксера взбейте сливочный сыр с сахаром на средне-высокой скорости 5 минут до полностью гладкой текстуры. Добавляйте яйца по одному, давая каждому вмешаться. Уменьшите скорость и добавьте сметану, цедру, лимонный сок и ваниль — перемешайте только до объединения.

Шаг 4. Выпекаем на водяной бане. Вылейте начинку на остывшую основу. Поставьте форму в глубокий противень, налейте горячую воду примерно на 2,5 см по бокам формы. Выпекайте при 175 °C 60–80 минут: центр чизкейка должен едва дрожать при легком толчке. Это и есть главная хитрость ровной поверхности — водяная баня поддерживает стабильную температуру и влажность, поэтому верх не трескается.

Шаг 5. Охлаждаем. Оставьте десерт в противне с водой на 45 минут, затем достаньте, снимите фольгу и полностью остудите на решетке. Накройте форму и отправьте в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь.

Шаг 6. Украшаем и подаем. Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Проведите тонким ножом по бортам, снимите форму и переложите чизкейк на тарелку. Распределите сверху лимонный курд, по краю отсадите шапочки взбитых сливок и украсьте тонкими ломтиками лимона.

Только после полного охлаждения и «созревания» в холодильнике десерт нарезается ровными кусочками: прогрейте нож в горячей воде и вытирайте его между порциями. Готовый чизкейк хранится в холодильнике 3–4 дня, а в морозильнике — до 2–3 месяцев.

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