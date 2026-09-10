Простой рецепт пиццы с мягким, как пух, тестом поможет приготовить дома нежную основу и сочную начинку из доступных продуктов без лишних хлопот.

Быстрая пицца на сковороде — не единственный способ порадовать семью домашней выпечкой. Этот рецепт пиццы с мягким, как пух, тестом позволяет получить нежную основу и сочную начинку из простых продуктов.

Секрет домашней пиццы — в правильном тесте. Благодаря теплому молоку, сливочному маслу и яйцу основа получается эластичной и мягкой, а корочка после выпекания — золотистой и хрустящей. В отличие от магазинной, такая выпечка не содержит лишних добавок.

О приготовлении домашней пиццы с нежным тестом рассказывают на канале фудблогера anny.cooking. Пошаговый видеорецепт можно посмотреть по ссылке, где показаны все этапы — от замешивания теста до готового блюда.

Для теста понадобятся 500–600 г муки, 200 мл теплого молока, 2 чайные ложки сухих дрожжей, столовая ложка сахара, чайная ложка соли, одно яйцо и 60 г сливочного масла. Для простого томатного соуса берут 2 столовые ложки томатной пасты, 150 мл воды, соль, сахар и прованские травы по вкусу.

Сначала в глубокой миске смешивают муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Затем добавляют яйцо, теплое молоко и размягченное масло и замешивают мягкое эластичное тесто. Его накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте примерно на 40–60 минут, чтобы оно подошло и увеличилось в объеме.

Готовое тесто делят на четыре части и руками формируют круглые коржи. Края смазывают сливочным маслом, а середину — томатным соусом или обычным кетчупом. Сверху выкладывают начинку: вареную курицу, ветчину или колбасу, помидоры, а затем щедро посыпают тертым сыром.

Как правильно выпекать домашнюю пиццу

Выпекают пиццу в разогретой до 220 градусов духовке примерно 15–20 минут. Ориентир — сыр и края теста: они должны хорошо подрумяниться и покрыться золотистой корочкой. Начинку можно менять по своему вкусу: подойдут курица, ветчина, овощи или даже ананас.

Такую пиццу можно приготовить впрок и заморозить: готовое блюдо хранится в морозилке около одного-двух месяцев, а в холодильнике — три-четыре дня. Перед подачей кусок пиццы советуют прогреть на сухой сковороде под крышкой 6–10 минут, чтобы низ снова стал хрустящим, а сыр расплавился.





Ранее Politeka сообщала, рецепт квашеной капусты со свининой: секрет нежного мяса и насыщенного вкуса.

Также Politeka сообщала, простой рецепт жареных кабачков: добавьте эти специи для яркого вкуса.

Как сообщала Politeka, рецепт домашней аджики на зиму: как быстро приготовить острую закуску из помидоров.