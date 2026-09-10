Что делать, если телефон сам перезагружается, — вопрос, который рано или поздно встает перед каждым владельцем смартфона. Чаще всего причина кроется в программном сбое, перегреве или неисправной карте памяти, и часть проблем можно устранить самостоятельно.

Проблемы со смартфоном часто начинаются с мелочей. Если телефон сам перезагружается, это свидетельствует об явной ошибке в работе устройства: система не справляется с нагрузкой и аварийно перезапускается.

Почему телефон сам перезагружается

Специалисты портала iTechua называют пять самых распространенных причин самопроизвольной перезагрузки смартфона. Скорее всего, придется обратиться в сервисный центр, однако часть проблем вполне можно устранить самостоятельно.

Несовместимость приложений. Некоторые программы могут конфликтовать между собой, из-за чего возникают баги и растет нагрузка на систему.

Переполненная память. Если хранилище занято почти полностью, смартфон иногда начинает перезагружаться, потому что ему не хватает свободного места для работы фоновых процессов.

Сбой основного программного обеспечения. Возможно, операционную систему пора обновить вручную — устаревшая или поврежденная прошивка нередко провоцирует внезапные перезапуски.

Перегрев. Если телефон долго лежал на солнце или возле радиатора отопления, защитный механизм может выключать и перезапускать его, чтобы предотвратить повреждение компонентов.

Неполадки карты памяти. Устройство может перезагружаться и из-за сломанной SIM-карты или карты памяти microSD.

Что делать, если телефон сам перезагружается

Сначала исключите самые простые причины: удалите недавно установленные приложения и проверьте, исчезли ли сбои. Затем освободите часть памяти — уберите ненужные фото, видео и программы.

Если проблема осталась, вручную обновите систему в настройках гаджета, а также проверьте и при необходимости переставьте SIM-карту или карту памяти. Если устройство горячее без очевидной причины или недавно контактировало с водой, лучше сразу отнести его в сервисный центр, а не ремонтировать самостоятельно.

Ранее Politeka сообщала, как понять, что телефон заражен вирусом: проверьте гаджет, если заметили эти симптомы.

Также Politeka сообщала, почему телефон медленно заряжается: основные причины и что делать, чтобы ускорить зарядку.