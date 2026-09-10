Цены на продукты в Украине этой осенью могут дополнительно вырасти — в Национальном банке объяснили, как российские удары по складам и логистическим центрам скажутся на стоимости товаров.
Новые разрушения логистической инфраструктуры не были учтены в июльском прогнозе НБУ. По предварительной оценке регулятора, перестройка маршрутов поставок и рост расходов могут добавить 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции в конце 2026 года. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Владимир Лепушинский, пишет «Интерфакс-Украина».
Сильнее всего последствия новых атак могут сказаться на ценах именно осенью. В то же время в Нацбанке подчеркивают: одномоментного скачка не будет, ведь дополнительные расходы будут переноситься в стоимость постепенно.
Как повреждение складов влияет на цены
После уничтожения складов или распределительных центров компаниям приходится менять логистику и тратить больше на хранение и доставку товаров. По оценке НБУ, логистика и хранение формируют около 8% средней потребительской цены.
Это не означает, что бизнес полностью переложит потери на покупателей. Из-за конкуренции компании могут добавить к конечной стоимости лишь часть новых расходов, а сдерживать подорожание будет еще и более слабый спрос. Поэтому речь идет об умеренном ускорении общего роста цен, а не об одинаковом подорожании всех товаров на 0,4–0,6%.
Какой прогноз закладывал НБУ ранее
В конце июля Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год — с 9,4% до 10%. Ожидания на 2027 год тоже пересмотрели: с 6,5% до 6,9%. При подготовке этого прогноза НБУ учитывал имевшуюся на тот момент информацию об обстрелах, однако последующие атаки на склады и распределительные центры в расчеты уже не попали.
В июле годовая инфляция ускорилась до 7,7% после 7,2% в июне. По данным Госстата, в августе она достигла уже 8,1%.
Какие склады пострадали от ударов
После волны российских ударов были повреждены или уничтожены объекты ряда крупных украинских компаний. В частности, разрушены складские и логистические комплексы Rozetka, «Эпицентра», «Новой почты», «Сильпо», Puma, Intertop, Novus и Bosch. Часть объектов не подлежит восстановлению.
В конце августа и начале сентября российские войска также повредили склады «Ашан» и Varus, терминал «Новой почты», распределительные центры Dnipro-M и «Авроры», а также железнодорожное депо «Укрзализныци».
Стоит ли ожидать дефицита продуктов
После удара по складу Varus компания предупредила о возможных задержках поставок и временном отсутствии отдельных товаров. Сети супермаркетов «Ашан» и АТБ ввели лимиты на количество отдельных товаров в рознице. Это способствовало тому, что украинцы начали активнее покупать товары из-за опасений перебоев с наличием продукции.
В то же время в НБУ подчеркивают: о дефиците продуктов пока речь не идет — скорее, о логистическом кризисе. Резкого и одновременного подорожания всех товаров регулятор не прогнозирует.
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