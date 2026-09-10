Російські атаки на склади та логістичні центри можуть додатково прискорити інфляцію в Україні. У Національному банку пояснили, як руйнування логістики вплине на ціни восени і чому різкого стрибка вартості товарів не буде.

Ціни на продукти в Україні цієї осені можуть додатково зрости — у Національному банку пояснили, як російські удари по складах і логістичних центрах позначаться на вартості товарів.

Нові руйнування логістичної інфраструктури не були враховані в липневому прогнозі НБУ. За попередньою оцінкою регулятора, перебудова маршрутів постачання та збільшення витрат можуть додати 0,4–0,6 відсоткового пункта до річної інфляції наприкінці 2026 року. Про це заявив заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський, пише «Інтерфакс-Україна».

Найсильніше наслідки нових атак можуть позначитися на цінах саме восени. Водночас у Нацбанку наголошують: одномоментного стрибка не буде, адже додаткові витрати переноситимуться у вартість поступово.

Як пошкодження складів впливає на ціни

Після знищення складів або розподільчих центрів компаніям доводиться змінювати логістику та витрачати більше на зберігання й доставку товарів. За оцінкою НБУ, логістика та зберігання формують близько 8% середньої споживчої ціни.

Це не означає, що бізнес повністю перекладе втрати на покупців. Через конкуренцію компанії можуть додати до кінцевої вартості лише частину нових витрат, а стримуватиме подорожчання ще й слабший попит. Тож ідеться про помірне прискорення загального зростання цін, а не про однакове подорожчання всіх товарів на 0,4–0,6%.

Який прогноз закладав НБУ раніше

Наприкінці липня Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік — із 9,4% до 10%. Очікування на 2027 рік також переглянули: з 6,5% до 6,9%. Під час підготовки цього прогнозу НБУ враховував наявну на той момент інформацію про обстріли, однак наступні атаки на склади й розподільчі центри до розрахунків уже не потрапили.

У липні річна інфляція прискорилася до 7,7% після 7,2% у червні. За даними Держстату, у серпні вона сягнула вже 8,1%.

Які склади постраждали від ударів

Після хвилі російських ударів було пошкоджено або знищено об'єкти низки великих українських компаній. Зокрема, зруйновано складські та логістичні комплекси Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», «Сільпо», Puma, Intertop, Novus та Bosch. Частина об'єктів не підлягає відновленню.

Наприкінці серпня та на початку вересня російські війська також пошкодили склади «Ашан» і Varus, термінал «Нової пошти», розподільчі центри Dnipro-M та «Аврори», а також залізничне депо «Укрзалізниці».

Чи варто чекати дефіциту продуктів

Після удару по складу Varus компанія попередила про можливі затримки постачання та тимчасову відсутність окремих товарів. Мережі супермаркетів «Ашан» та АТБ ввели ліміти на кількість окремих товарів у роздрібі. Це сприяло тому, що українці почали активніше купувати товари через побоювання перебоїв із наявністю продукції.

Водночас у НБУ наголошують: про дефіцит продуктів наразі не йдеться, радше — про логістичну кризу. Різкого й одночасного подорожчання всіх товарів регулятор не прогнозує.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на продукти в Україні: супермаркети повідомили, які товари можна купити значно дешевше.

Також Politeka повідомляла, світові ціни на продукти злетіли до максимуму за 4 роки.