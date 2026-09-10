Що робити, якщо телефон сам перезавантажується, — питання, яке рано чи пізно постає перед кожним власником смартфона. Найчастіше причина криється у програмному збої, перегріві чи несправній карті пам’яті, і частину проблем можна усунути самостійно.

Проблеми зі смартфоном часто починаються з дрібниць. Якщо телефон сам перезавантажується, це свідчить про явну помилку в роботі пристрою: система не справляється з навантаженням і аварійно перезапускається.

Чому телефон сам перезавантажується

Фахівці порталу iTechua називають п’ять найпоширеніших причин самовільного перезавантаження смартфона. Найімовірніше, доведеться звертатися до сервісного центру, однак частину проблем реально усунути самостійно.

Несумісність додатків. Деякі програми можуть конфліктувати між собою, через що виникають баги і зростає навантаження на систему.

Переповнена пам’ять. Якщо сховище зайняте майже повністю, смартфон іноді починає перезавантажуватися, бо йому бракує вільного місця для роботи фонових процесів.

Збій основного програмного забезпечення. Можливо, операційну систему настав час оновити вручну — застаріла чи пошкоджена прошивка нерідко провокує раптові перезапуски.

Перегрів. Якщо телефон довго лежав на сонці або біля радіатора опалення, захисний механізм може вимикати й перезапускати його, щоб запобігти пошкодженню компонентів.

Неполадки карти пам’яті. Пристрій може перезавантажуватися і через зламану SIM-карту або карту пам’яті microSD.

Що робити, якщо телефон сам перезавантажується

Спершу виключіть найпростіші причини: видаліть нещодавно встановлені додатки і перевірте, чи зникли збої. Потім звільніть частину пам’яті — приберіть непотрібні фото, відео та програми.

Якщо проблема лишилася, вручну оновіть систему в налаштуваннях гаджета, а також перевірте і за потреби перевставте SIM-карту чи карту пам’яті. Якщо пристрій гарячий без очевидної причини або нещодавно контактував із водою, краще одразу віднести його до сервісного центру, а не ремонтувати самотужки.

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