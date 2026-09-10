Рецепт домашнього сиру не потребує спеціального обладнання — достатньо молока, сметани або йогурту. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова показала три прості способи приготування сиру власноруч.

Рецепт домашнього сиру з 4 інгредієнтів показує, що смачний продукт цілком реально зробити на власній кухні, без спеціального приладдя і магазинних добавок. Для основи підійдуть звичайне молоко, сметана або густий йогурт, які знайдуться майже в кожному холодильнику. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова у себе в Ютуб детально показала, як приготувати одразу три види сиру — крем-сир, плавлений сир та рікоту.

Кожен варіант дає свій результат: крем-сир виходить ніжним і чудово намазується на хліб, плавлений — тягучий та апетитний, а рікота — легка й м'яка. Із інструментів знадобляться лише марля, сито та блендер.

Вершковий крем-сир

Інгредієнти на різні порції: 900 грамів йогурту 10% (у готовому вигляді — близько 430 грамів), 1 літр домашнього йогурту або молока 3,2% (вийде 175 грамів) та 1 літр сметани 15% (дасть 550 грамів).

Заморожений йогурт або сметану треба викласти з холодильника, відкинути на сито і залишити на ніч. Йогурт окремо збивають блендером чи міксером, перекладають на сито з марлею і лишають ще на годину. Готову масу викладають на тарілку.

Сир «Рікота»

Для рікоти потрібен мінімум продуктів: 1 літр молока 3,2% (у готовому вигляді 200 грамів) та 2–3 столові ложки лимонного соку.

Молоко в каструлі доводять до кипіння (приблизно 60 градусів), знімають із вогню та лишають на кілька хвилин. Додають дві ложки лимонного соку, перемішують, а потім відкидають масу на сито з марлею й лишають на годину, щоб стекла сироватка.

Плавлений сир

Склад доволі простий: 300 грамів домашнього сиру 9%, 1 чайна ложка соди, половина чайної ложки солі та 20 грамів вершкового масла 82%.

У каструлю викладають сир, додають соду, сіль і масло, перемішують та доводять до кипіння. Після цього знімають із вогню, збивають до однорідної консистенції й лишають охолонути. Готовий плавлений сир викладають на тарілку.

Скільки чекати і як зберігати

Крем-сиру потрібна ніч для відстоювання, а рікота й плавлений сир доходять приблизно за годину. Зберігати домашній сир рекомендують у холодильнику, у закритій тарі, протягом кількох днів.











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