Рецепт квашеных помидоров без уксуса, которые уже за 2–3 дня становятся хрустящими и ароматными, легко повторить дома по простому пошаговому способу с зеленью и рассолом.

Домашние заготовки на зиму не так сложны, как кажется: рецепт квашеных помидоров, которые готовятся без уксуса и уже за 2–3 дня становятся хрустящими и ароматными, не хуже бочковых, легко повторить дома. Весь секрет — в правильно подобранной зелени и простом рассоле. Как приготовить такую закуску, сообщает кулинарка Jayne lubowitz в Facebook.

Ингредиенты для квашеных помидоров

Для приготовления понадобятся мягкие, но не перезрелые помидоры без трещин, желательно одного размера. На 5 литров воды — 5 столовых ложек соли, 5 столовых ложек сахара и 1 столовая ложка тертого хрена. Из зелени нужны 5–6 листьев хрена, корень и листья петрушки, листья базилика и мяты.

Как квасить помидоры пошагово

Сначала помидоры замачивают в холодной воде на несколько минут и тщательно промывают. Зелень и корешки моют в проточной воде, а чтобы усилить аромат, слегка растирают между ладонями. На дно чистого пластикового ведра выкладывают слой зелени — листья хрена, петрушки, базилика и мяты.

Помидоры плотно, но аккуратно складывают в ведро, а сверху кладут листья петрушки и тертый хрен, чтобы придать закуске остроту. В 5 литрах чистой воды растворяют 5 столовых ложек соли и 5 столовых ложек сахара, хорошо размешивают и заливают помидоры так, чтобы рассол полностью их покрыл.

Сколько квасятся помидоры

Сверху томаты накрывают листьями хрена, устанавливают гнет — например, тарелку, чтобы они не всплывали, — и закрывают ведро крышкой. Емкость оставляют в темном месте при комнатной температуре на 2–3 дня. Готовые квашеные помидоры отлично по вкусу как самостоятельная закуска, а также подходят к мясным и рыбным блюдам.

Ранее Politeka сообщала, маринованные грибы на зиму — быстрый рецепт идеальной закуски.

Также Politeka писала о рецепте варенья из слив на зиму без многочасового стояния у плиты.