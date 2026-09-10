Домашні заготовки на зиму не такі складні, як здається: рецепт квашених помідорів, які готуються без оцту й уже за 2–3 дні стають хрусткими та ароматними, не гіршими за бочкові, легко повторити вдома. Уся хитрість — у правильно підібраній зелені та простому розсолі. Як приготувати таку закуску, повідомляє кулінарки Jayne lubowitz у Facebook.
Інгредієнти для квашених помідорів
Для приготування знадобляться м'які, але не перестиглі помідори без тріщин, бажано одного розміру. На 5 літрів води — 5 столових ложок солі, 5 столових ложок цукру та 1 столова ложка тертого хрону. Зі зелені потрібні 5–6 листків хрону, корінь і листя петрушки, листя базиліку та м'яти.
Як квасити помідори покроково
Спершу помідори замочують у холодній воді на кілька хвилин і ретельно промивають. Зелень і корінці миють у проточній воді, а щоб посилити аромат, злегка розтирають між долонями. На дно чистого пластикового відра викладають шар зелені — листя хрону, петрушки, базиліку та м'яти.
Помідори щільно, але акуратно складають у відро, а зверху кладуть листя петрушки й тертий хрін, щоб надати закусці гостроти. У 5 літрах чистої води розчиняють 5 столових ложок солі та 5 столових ложок цукру, добре перемішують і заливають помідори так, щоб розсіл повністю їх покрив.
Скільки квасяться помідори
Зверху томати накривають листям хрону, встановлюють гніт — наприклад, тарілку, щоб вони не спливали, — і закривають відро кришкою. Ємність лишають у темному місці за кімнатної температури на 2–3 дні. Готові квашені помідори чудово смакують як самостійна закуска, а також пасують до м'ясних і рибних страв.
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