Рецепт квашених помідорів без оцту, які вже за 2–3 дні стають хрусткими та ароматними, легко повторити вдома за простим покроковим способом із зеленню та розсолом.

Домашні заготовки на зиму не такі складні, як здається: рецепт квашених помідорів, які готуються без оцту й уже за 2–3 дні стають хрусткими та ароматними, не гіршими за бочкові, легко повторити вдома. Уся хитрість — у правильно підібраній зелені та простому розсолі. Як приготувати таку закуску, повідомляє кулінарки Jayne lubowitz у Facebook.

Інгредієнти для квашених помідорів

Для приготування знадобляться м'які, але не перестиглі помідори без тріщин, бажано одного розміру. На 5 літрів води — 5 столових ложок солі, 5 столових ложок цукру та 1 столова ложка тертого хрону. Зі зелені потрібні 5–6 листків хрону, корінь і листя петрушки, листя базиліку та м'яти.

Як квасити помідори покроково

Спершу помідори замочують у холодній воді на кілька хвилин і ретельно промивають. Зелень і корінці миють у проточній воді, а щоб посилити аромат, злегка розтирають між долонями. На дно чистого пластикового відра викладають шар зелені — листя хрону, петрушки, базиліку та м'яти.

Помідори щільно, але акуратно складають у відро, а зверху кладуть листя петрушки й тертий хрін, щоб надати закусці гостроти. У 5 літрах чистої води розчиняють 5 столових ложок солі та 5 столових ложок цукру, добре перемішують і заливають помідори так, щоб розсіл повністю їх покрив.

Скільки квасяться помідори

Зверху томати накривають листям хрону, встановлюють гніт — наприклад, тарілку, щоб вони не спливали, — і закривають відро кришкою. Ємність лишають у темному місці за кімнатної температури на 2–3 дні. Готові квашені помідори чудово смакують як самостійна закуска, а також пасують до м'ясних і рибних страв.

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