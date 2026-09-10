Українці можуть отримати консультацію щодо одноразової виплати 19 400 гривень у рамках програми «Зимова підтримка» — для цього на гарячій лінії Пенсійного фонду запрацювала окрема кнопка меню.

Грошова допомога в Україні стала доступнішою — для консультацій щодо одноразової виплати 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка» на гарячій лінії Пенсійного фонду запрацювала окрема кнопка меню.

Про запуск нової опції повідомили в Telegram-каналі Міністерства соціальної політики. Там уточнили, що дзвінок обробляється швидше, якщо одразу обрати потрібну кнопку голосового меню, а фахівець орієнтується на постанову уряду № 1084, яка визначає умови призначення допомоги.

Щоб отримати консультацію щодо виплати 19 400 гривень, достатньо зателефонувати за одним із номерів Контакт-центру Пенсійного фонду, а після з'єднання з оператором натиснути кнопку «8». Після цього фахівець одразу перейде до роз'яснення умов саме цієї виплати.

Хто може отримати 19 400 гривень

Виплата призначена для найбільш уразливих категорій населення, зокрема мешканців прифронтових громад. Як повідомляв Інформатор, понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову виплату 19 400 гривень на проходження опалювального сезону, а понад 104 тисячі родин із дітьми поблизу лінії зіткнення — таку саму суму автоматично, без окремого звернення.

Під час розмови фахівець уточнить регіон проживання, роз'яснить, хто може отримати допомогу, перевірить, чи відповідає заявник умовам програми, та пояснить, як подати звернення.

Як оформити виплату

Заяву на отримання 19 400 гривень можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Для тих, хто не має доступу до інтернету чи застосунку «Дія», консультація телефоном дає ту саму інформацію, що й офіційні ресурси Пенсійного фонду.

Номери Контакт-центру Пенсійного фонду:

0 800 503 753 — безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Запуск окремого меню має розвантажити Контакт-центр Пенсійного фонду напередодні масових звернень за виплатою. Телефонна консультація особливо важлива для одиноких пенсіонерів і мешканців прифронтових громад, які найчастіше звертаються по допомогу саме телефоном.

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