Украинцы могут получить консультацию о единовременной выплате 19 400 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка» — для этого на горячей линии Пенсионного фонда заработала отдельная кнопка меню.

Денежная помощь в Украине стала доступнее — для консультаций по единовременной выплате 19 400 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка» на горячей линии Пенсионного фонда заработала отдельная кнопка меню.

О запуске новой опции сообщили в Telegram-канале Министерства социальной политики. Там уточнили, что звонок обрабатывается быстрее, если сразу выбрать нужную кнопку голосового меню, а специалист ориентируется на постановление правительства № 1084, которое определяет условия назначения помощи.

Чтобы получить консультацию по выплате 19 400 гривен, достаточно позвонить по одному из номеров Контакт-центра Пенсионного фонда, а после соединения с оператором нажать кнопку «8». После этого специалист сразу перейдет к разъяснению условий именно этой выплаты.

Кто может получить 19 400 гривен

Выплата предназначена для наиболее уязвимых категорий населения, в частности жителей прифронтовых общин. Как сообщал Информатор, более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную выплату 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона, а более 104 тысяч семей с детьми вблизи линии столкновения — такую же сумму автоматически, без отдельного обращения.

Во время разговора специалист уточнит регион проживания, разъяснит, кто может получить помощь, проверит, соответствует ли заявитель условиям программы, и объяснит, как подать обращение.

Как оформить выплату

Заявление на получение 19 400 гривен можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или органы местной власти. Для тех, у кого нет доступа к интернету или приложению «Дия», консультация по телефону дает ту же информацию, что и официальные ресурсы Пенсионного фонда.

Номера Контакт-центра Пенсионного фонда:

0 800 503 753 — бесплатно со стационарных и мобильных телефонов;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Запуск отдельного меню должен разгрузить Контакт-центр Пенсионного фонда накануне массовых обращений за выплатой. Телефонная консультация особенно важна для одиноких пенсионеров и жителей прифронтовых общин, которые чаще всего обращаются за помощью именно по телефону.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: кто имеет право на выплаты и как их получить.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Ровенской области: кто может дальше получать выплаты.