Простий рецепт піци з м'яким, як пух, тістом допоможе приготувати вдома ніжну основу та соковиту начинку з доступних продуктів без зайвого клопоту.

Швидка піца на сковороді — не єдиний спосіб порадувати родину домашньою випічкою. Цей рецепт піци з м'яким, як пух, тістом дозволяє отримати ніжну основу та соковиту начинку з простих продуктів.

Секрет домашньої піци — у правильному тісті. Завдяки теплому молоку, вершковому маслу та яйцю основа виходить еластичною і м'якою, а скоринка після випікання — золотистою та хрусткою. На відміну від магазинної, така випічка не містить жодних зайвих добавок.

Про приготування домашньої піци з ніжним тістом розповідають на каналі фудблогерки anny.cooking. Покроковий відеорецепт можна переглянути за посиланням, де показано всі етапи — від замішування тіста до готової страви.

Для тіста знадобляться 500–600 г борошна, 200 мл теплого молока, 2 чайні ложки сухих дріжджів, столова ложка цукру, чайна ложка солі, одне яйце та 60 г вершкового масла. Для простого томатного соусу беруть 2 столові ложки томатної пасти, 150 мл води, сіль, цукор і прованські трави за смаком.

Спочатку в глибокій мисці змішують борошно, сухі дріжджі, сіль і цукор. Потім додають яйце, тепле молоко та розм'якшене масло й замішують м'яке еластичне тісто. Його накривають рушником і залишають у теплому місці приблизно на 40–60 хвилин, щоб воно підійшло та збільшилося в об'ємі.

Готове тісто ділять на чотири частини й руками формують круглі коржі. Краї змащують вершковим маслом, а середину — томатним соусом або звичайним кетчупом. Зверху викладають начинку: варену курку, шинку чи ковбаску, помідори, а потім щедро посипають тертим сиром.

Як правильно випікати домашню піцу

Випікають піцу в розігрітій до 220 градусів духовці приблизно 15–20 хвилин. Орієнтир — сир і краї тіста: вони мають добре підрум'янитися та вкритися золотистою скоринкою. Начинку можна змінювати на власний смак: підійдуть курятина, ветчина, овочі чи навіть ананас.

Таку піцу можна приготувати про запас і заморозити: готова страва зберігається в морозилці близько одного-двох місяців, а в холодильнику — три-чотири дні. Перед подачею шматок піци радять прогріти на сухій сковороді під кришкою 6–10 хвилин, щоб низ знову став хрустким, а сир розплавився.





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