В Антимонопольному комітеті пояснили, що щоденний моніторинг цін на продуктових полицях не входить до повноважень відомства. Натомість регулятор втручається лише у випадках зловживання монопольним становищем або антиконкурентних змов.

Подорожчання продуктів в Україні прокоментували в Антимонопольному комітеті України (АМКУ). Відомство пояснило, коли саме може втрутитися у зростання цін на продуктових полицях.

У комітеті наголосили: проведення щоденного моніторингу цін і прогнозування їхнього зростання через ускладнення логістики не входять до повноважень відомства.

Натомість АМКУ розглядає обґрунтованість цін лише тоді, коли йдеться про зловживання монопольним становищем або антиконкурентні узгоджені дії. Встановлення можливих порушень проводять у кожному конкретному випадку — для цього комітет аналізує інформацію та документи, які можуть підтвердити або спростувати порушення.

Наразі у відомстві розглядається справа щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації курячих яєць. Вона стосується групи компаній «Авангард» та групи компаній у складі ТОВ «Ясенсвіт» і ТОВ «Овостар».

Крім того, АМКУ проводить дослідження щодо збільшення цін на свинину за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2024 року. А у 2026 році комітет досліджує ринок первинної реалізації концентратів фруктових соків — щоб встановити стан конкуренції та перевірити дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Як поскаржитися на необґрунтовані ціни

В АМКУ нагадали, що бізнес і громадяни, чиї права були порушені через ймовірні змови або недобросовісну конкуренцію, мають право звертатися до комітету з офіційними заявами. У заяві варто зазначити обставини справи, надати наявні документи, чеки чи інші докази, які можуть підтвердити порушення. Після цього відомство проводить перевірку в кожному конкретному випадку.

Контекст зростання цін теж важливий: міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький раніше прогнозував, що перебудова логістики через російські удари по продовольчих складах підніме ціни на продукти в Україні на 2,5–3%. Водночас моніторинг популярних супермаркетів фіксує незначне здорожчання гречки та яєць у деяких мережах.

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