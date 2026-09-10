В Антимонопольном комитете объяснили, что ежедневный мониторинг цен на продуктовых полках не входит в полномочия ведомства. Вместо этого регулятор вмешивается только в случаях злоупотребления монопольным положением или антиконкурентных сговоров.

Подорожание продуктов в Украине прокомментировали в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Ведомство объяснило, когда именно может вмешаться в рост цен на продуктовых полках.

В комитете подчеркнули: проведение ежедневного мониторинга цен и прогнозирование их роста из-за осложнения логистики не входят в полномочия ведомства.

Вместо этого АМКУ рассматривает обоснованность цен только тогда, когда речь идет о злоупотреблении монопольным положением или антиконкурентных согласованных действиях. Установление возможных нарушений проводят в каждом конкретном случае — для этого комитет анализирует информацию и документы, которые могут подтвердить или опровергнуть нарушение.

Сейчас в ведомстве рассматривается дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях на рынке первичной реализации куриных яиц. Оно касается группы компаний «Авангард» и группы компаний в составе ООО «Ясенсвит» и ООО «Овостар».

Кроме того, АМКУ проводит исследование роста цен на свинину за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. А в 2026 году комитет исследует рынок первичной реализации концентратов фруктовых соков — чтобы установить состояние конкуренции и проверить соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции.

Как пожаловаться на необоснованные цены

В АМКУ напомнили, что бизнес и граждане, чьи права были нарушены из-за вероятных сговоров или недобросовестной конкуренции, имеют право обращаться в комитет с официальными заявлениями. В заявлении стоит указать обстоятельства дела, предоставить имеющиеся документы, чеки или другие доказательства, которые могут подтвердить нарушение. После этого ведомство проводит проверку в каждом конкретном случае.

Контекст роста цен тоже важен: министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий ранее прогнозировал, что перестройка логистики из-за российских ударов по продовольственным складам поднимет цены на продукты в Украине на 2,5–3%. В то же время мониторинг популярных супермаркетов фиксирует незначительное подорожание гречки и яиц в некоторых сетях.

Ранее Politeka сообщала, цены в Украине вырастут на 15–20% за полгода, молочные продукты подорожают до 50%.

Также Politeka сообщала, подорожание тарифов на воду в Ровно: в водоканале сообщили, когда хотят поднять цены.