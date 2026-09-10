Експерти паливного ринку прогнозують, що дизельне пальне в Україні може подорожчати до 100 гривень за літр через дефіцит дизеля в Європі.

Ціни на пальне в Україні знову зростуть — цього разу експерти паливного ринку прогнозують, що дизель може сягнути позначки 100 гривень за літр через дефіцит у Європі.

Такий прогноз оприлюднило видання The Page. Головна причина, яку називають фахівці, — брак дизельного пального на європейському ринку: напередодні осіннього сезону запаси там залишаються низькими.

Додає тиску й світова кон'юнктура. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в ефірі «Новини.Live» зазначав, що світові ціни на пальне вже перевищили 1400 доларів за тонну — це максимальний рівень від початку року. За його словами, бензин А-95 і дизель в Україні можуть додати ще близько 3 гривень на літрі впродовж наступного тижня.

Для розуміння масштабу: станом на 1 вересня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 80,32 грн/л, а дизельного пального — 91,41 грн/л. Тож до психологічної позначки у 100 гривень дизелю лишається менш як 9 гривень на літрі.

Чому дорожчає дизель

Основний чинник — зовнішній. Україна практично повністю залежить від імпортного пального, тому не може стримувати зростання цін на внутрішньому ринку, коли дорожчає сировина у світі.

Додатковий тиск створює те, що росія продовжила заборону на експорт дизелю до кінця вересня, а Європа входить в осінній сезон із дефіцитом дизеля та низькими запасами. Це підштовхує оптові ціни вгору, і роздріб на українських АЗС реагує на це із затримкою у кілька тижнів.

Що це означає для водіїв

Для пересічного водія зростання ціни дизеля означає відчутно дорожче заправлення. Заправити бак об'ємом 50 літрів дизелем по 100 грн/л коштуватиме 5000 гривень — проти приблизно 4570 гривень за нинішньої середньої ціни 91,41 грн/л.

Щоб зекономити, фахівці радять стежити за цінами на різних мережах АЗС і обирати заправки з нижчими цінниками, а також користуватися програмами лояльності, які дають знижку на пальне.

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