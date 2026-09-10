Эксперты топливного рынка прогнозируют, что дизельное топливо в Украине может подорожать до 100 гривен за литр из-за дефицита дизеля в Европе.

Цены на горючее в Украине снова вырастут — на этот раз эксперты топливного рынка прогнозируют, что дизель может достичь отметки 100 гривен за литр из-за дефицита в Европе.

Такой прогноз обнародовало издание The Page. Главная причина, которую называют специалисты, — нехватка дизельного топлива на европейском рынке: в преддверии осеннего сезона запасы там остаются низкими.

Давит и мировая конъюнктура. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в эфире «Новини.Live» отмечал, что мировые цены на топливо уже превысили 1400 долларов за тонну — это максимальный уровень с начала года. По его словам, бензин А-95 и дизель в Украине могут прибавить еще около 3 гривен на литре в течение следующей недели.

Для понимания масштаба: по состоянию на 1 сентября средняя цена бензина А-95 в Украине составляла 80,32 грн/л, а дизельного топлива — 91,41 грн/л. Поэтому до психологической отметки в 100 гривен дизелю остается менее 9 гривен на литре.

Почему дорожает дизель

Основной фактор — внешний. Украина практически полностью зависит от импортного топлива, поэтому не может сдерживать рост цен на внутреннем рынке, когда дорожает сырье в мире.

Дополнительное давление создает то, что Россия продлила запрет на экспорт дизеля до конца сентября, а Европа входит в осенний сезон с дефицитом дизеля и низкими запасами. Это толкает оптовые цены вверх, и розница на украинских АЗС реагирует на это с задержкой в несколько недель.

Что это значит для водителей

Для обычного водителя рост цены дизеля означает заметно более дорогую заправку. Заправить бак объемом 50 литров дизелем по 100 грн/л будет стоить 5000 гривен — против примерно 4570 гривен при нынешней средней цене 91,41 грн/л.

Чтобы сэкономить, специалисты советуют следить за ценами на разных сетях АЗС и выбирать заправки с более низкими ценниками, а также пользоваться программами лояльности, которые дают скидку на топливо.

Ранее Politeka сообщала, полный бак или частые заправки — как лучше заправлять авто, чтобы меньше тратить на горючее.

Также Politeka сообщала, подорожание топлива в Украине: сколько стоят бензин и дизель на АЗС.

Как сообщала Politeka, топливо в Крыму продают лишь 4 часа в сутки: бензин достигал 350 рублей за литр.